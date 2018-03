Öffentlicher Nahverkehr auf dem Prüfstand

Der Landkreis hat die VCDB – VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH beauftragt, die Stadtbuskonzepte im Landkreis unter die Lupe zu nehmen. Kürzlich haben sich die beiden Verkehrsplaner Tobias Mros und Christoph Bochmann auch in Torgau umgesehen und dabei das Gespräch mit Verantwortlichen der Stadt und des OVH gesucht. Dabei ging es im Wesentlichen um Potenziale, Defizite und Wünsche. Im Konsens der Gespräche wurde festgestellt, dass Lücken im öffentlichen Personennahverkehr geschlossen werden müssen. Zudem steht die bessere Anbindung der Ortsteile im Mittelpunkt, mit Hinblick auf die Verbesserung der Mobilität von älteren Einwohnern.

Aus den Stadtteilen Werdau und Graditz wird eine stärkere Einbeziehung in den Stadtbusverkehr gewünscht. Der Bürgerbus Arzberg fährt bei Bedarfsfahrten nach Torgau durch diese Ortschaften hindurch – bietet aber keinen Zustieg an. Aber auch aus südlicher Richtung (Melpitz, Staupitz, Beckwitz) sind Ausbaupotenziale erkennbar und sollten in die Studie mit einfließen.Bereits im letzten Jahr konnten neue Haltestellen am Brauhauspark, in der Sindelfinger Straße und im Röhrweg eingerichtet werden. Diese werden zwar noch verhalten angenommen, aber die neue Linienführung der Linie 759 bis zum Turnierplatzweg (Kaufland) hat den Nerv der Torgauer getroffen. Hier ist ab August dieses Jahres eine permanente Haltestelle vorgesehen, bei der auch die Busse aus südlicher Richtung halten sollen. Darüber informierte Jakob Schwan, Angebotsplaner des landkreiseigenen Verkehrsunternehmens OVH, im Rahmen dieser Besprechung. Das würde auch dem Ausbau des neuen Wohngebietes „Festwiese“ entgegenkommen. Für Ende März ist die Vorstellung der Analyseergebnisse und Handlungsempfehlungen vorgesehen.