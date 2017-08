Ökologische Fitnesskur

Mit einem ersten gemeinsam durchgeführten Sensen-Workshop wollten die Stadt Belgern-Schildau und der Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz am vergangenen Samstag das alte handwerkliche Können wieder in Erinnerung rufen.

Belgern. Mit dieser Idee stieß man auf großes Interesse. Nicht nur Einheimische zog es an jenem Vormittag in den Belgeraner Rolandpark. Auch aus der weiteren Umgebung kam manch Interessierter, um sich nicht nur das Mähen mit der Sense, sondern auch das Dengeln und Schärfen des Blattes zeigen zu lassen. Denn mit einer richtig eingestellten Sense kommt man auch auf einer hoch gewachsenen Wiese gut voran.



Davon, dass das Sensen so richtig Spaß bringen kann und man sich dabei körperlich fit hält, konnte sich jeder unmittelbar bei den Frauen und Männern des Sensenvereins „Salbitzer Kümmerlinge“ überzeugen. Ausführlich und anschaulich beantworteten sie alle Fragen und brachten den Teilnehmern mit ihrer herzlichen Art das Mähen mit der Sense wieder ein Stück näher.



Schließlich blieb sogar noch genug Schwung, um die Schmetterlingswiese fast komplett zu mähen. Aber eben nur fast, denn ein Streifen der Blühwiese wurde bewusst stehen gelassen. So kann ein Teil der Insekten überleben, sich weiterentwickeln und später von hier aus den gemähten Bereich wieder besiedeln. Insbesondere über den Winter muss Vegetation erhalten werden, weil daran Raupen und Puppen die kalte Jahreszeit überdauern. Das Sensenmähen ist die ursprünglichste und zugleich ökologischste Art und Weise der Landschaftspflege.



Der spät und selten erfolgte Schnitt mit der Sense lässt im Vergleich zu den rotierenden Messern eines Rasenmähers ein Vielfaches unserer heimischen Insekten überleben. Während die Großen die Sense schwangen, gingen die Kleinen ausgestattet mit Kescher und Becherlupe auf Entdeckungstour.