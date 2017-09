Über 60 Schaubilder beim Festumzug in Dautzschen

Dautzschen. Es war ein Fest, das Dautzschen in dieser Art wohl noch nicht erlebt hat. Besonders der Festumzug wird den Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben. Doch schon am Freitag startete die 775 Jahrfeier Dautzschen mit der öffentlichen Festveranstaltung mit Programm und Vorstellung der Jubiläumsbroschüre „775 Jahre Ersterwähnung“. Bürgermeister René Vetter begrüßte die zahlreich erschienenen Besucher, sowie die Sozialdezernentin und vorhergehende Bürgermeisterin, Heike Schmidt und Frank Kuper, Mitglied des Landtages. „Bereits am letzten Samstag wurde mit dem Konzert des Moskauer Männerchores in der Kirche Dautzschen und der sich anschließenden Pflanzung eines Jubiläumsbaumes – einer Blutbuche – das Festjubiläum eingeläutet. Damit fand eine mehr als zwölf-monatige Planungs- und Vorbereitungszeit für die Feierlichkeiten ihren ersten Höhepunkt“, erinnert René Vetter und lobte die Arbeit und den Enthusiasmus.



Über die Geschichte des Dorfes lässt sich einiges im Bürgerhaus befindliche Heimatarchiv recherchieren. „Seinen Ursprung hatte Dautzschen vor über 3000 Jahren, als Slawen und später Germanen sich hier niederließen. Die Elbe, Wiesen und Wald waren sicher Argumente, die dafür sprachen. Seit der urkundlichen Ersterwähnung 1242 haben viele Generationen in diesem Siedlungsort ihre Spuren hinterlassen“, fasst der Bürgermeister zusammen. „Auch wenn im 17. Jahrhundert nach teilweiser Zerstörung im 30-jährigen Krieg und späterer Plünderung, Niederbrennung und der schweren Heimsuchung durch die Pest Dautzschen acht Jahre lang unbewohnt war, ist dieses Fleckchen Erde etwas Besonderes. Ab 1648 gab es hier wieder Neuansiedlungen von Menschen, dem Dorf wurde neues Leben eingehaucht.“ Wie sich das Dorf in den vergangenen Jahren entwickelte, konnte der Bürgermeister ausführlich berichten und sprach auch die größten Veränderungen nach dem Hochwasser 2002 an. René Vetter sei stolz, hier Bürgermeister zu sein und sich in der Gemeinde einzubringen. „Denn das, was hier an Gemeinschaft und Zusammenhalt im wahrsten Sinne des Wortes „gelebt“ wird, ist beachtenswert.“



Die ehemalige Bürgermeisterin Heike Schmidt ergriff ebenfalls das Wort und sei aufgrund der vielen Entwicklungen im ländlichen Raum sehr zufrieden. „Bewahren Sie sich Ihre Gemeinschaft, die Sie durchaus von anderen Orten unterscheidet, aber scheuen Sie trotzdem auch über den Ortsrand hinweg. Ich weiß, dass Sie dies immer getan haben und tun werden. Denn auch Ihr jetziges Handeln wird in vielen Jahren, Jahrzehnten zur Geschichte dieses Ortes gehören und vielleicht wird man zur 1000sten Jahrfeier immer noch mit Stolz auf diesen Ort blicken.“

Frank Kupfer fand viele lobende Worte für das Dorf und bekannte sich zu seiner Heimat: „Ich bin stolz ein kleiner Dautzschener zu sein.“ Nach der Festveranstaltung ging es zum Feiern – mit der Discothek „Titan“.



Am Sonnabend begann der Tag mit einem Höhepunkt: Dem Festumzug mit über 60 Bildern. Im Anschluss sorgten beim Fest der Jessener Spielmannszug, die „Drums alive-Combo“ Dom-mitzsch und die Disco „Titan“ für gute Stimmung. Die Kinder konnten sich an den unterschiedlichsten Stellen austoben. Neben Showeinlagen bot das Höhenfeuerwerk am Abend ein weiteres Highlight.

Der Sonntag begann beim Frühshoppen mit den Züllsdorfer Blasmusikanten und den Sportfreunden des SV Grün Weiß Großtreben. So ging schließlich ein langes und abwechslungsreiches Festwochenende zuenden, was vielleicht tatsächlich zur 1000-Jahrfeier noch eine große Rolle spielen wird.



Sämtliches Film- und Bildmaterial wird aufbereitet und zur jährlichen Überraschungsparty am 7. Oktober 2017 präsentiert. Die DVDs können dann käuflich erworben werden.