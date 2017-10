Über tausend Besucher feierten in Belgern Oktoberfest

Ließ man am Samstag-Abend seinen Blick in der Belgeraner Stadthalle einmal schweifen, hätte man denken können, man stünde direkt in München im Festzelt. Dirndl, Lederhosen und Maßkrüge soweit das Auge reichte. Denn in Belgern wurde am Samstag zünftig Oktoberfest gefeiert. Bereits im Vorverkauf waren über 950 Karten an den Mann gebracht worden, 250 Stück waren an der Abendkasse dann noch verfügbar. Und das merkte man. Die Stadthalle war bis obenhin mit feierwütigen Menschen gefüllt, gute Laune war vorprogrammiert.

Die Lust an dem traditionell bayerischen Fest zog sich dabei durch alle Altersschichten. Von kleinen Kindern in Lederhosen über aufgetakelte Teenies bis hin zur eher älteren Generation, alle wollten nur eins: Spaß haben. Und dafür wurde gesorgt. Die originale Wiesn-Kapelle, die Harthauser Musi, heizte mit ihrer Mischung aus Blasmusik und modernem Schlager ordentlich ein sorgte dafür, dass bereits früh am Abend nicht nur auf der Tanzfläche, sondern auch auf den Tischen getanzt wurde.

Und wie es sich für ein richtiges Oktoberfest natürlich gehört, floss das Bier in Massen. Eine Maß nach der anderen wurde gekippt, sogar das mit Zitronenlimonade gemischte Radler wurde in Ein-Liter-Krügen ausgeschenkt. So wurde den gesamten Abend getanzt, gelacht und gefeiert, als gäbe es kein Morgen. Noch besser hätten sich die Veranstalter, das Schützenhaus Belgern, die Veranstaltung wohl nicht wünschen können.