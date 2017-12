Überraschende Weihnachtspost

Wer am Samstag in Torgau einen Brief mit einem Engel oder einem Stern in seinem Briefkasten fand, zählt zu jenen, die am Abend zuvor heimlichen Besuch von den Konfirmanden der Region bekamen.

Torgau. Die Jugendlichen aus den Kirchengemeinden rund um Torgau trafen sich zur ersten gemeinsamen Advents-TeenNight in der Wintergrüne 2. Nach einem thematischen Einstieg, der an die letzte TeenNight unter dem Thema „Mach dir ein Bild (von Gott), aber leg dich nicht fest“ anknüpfte, ging es in die Bastelgruppen. In nur einer Stunde wurden 136 Adventsbriefe hergestellt und mit Notenengeln oder Holz- beziehungsweise Strohsternen bestückt. Danach schwärmten die Konfis aus und verteilten die Briefe – angefangen in der Altstadt bis nach Nordwest – in ganz zufällig ausgewählte Briefkästen.



Zur „Belohnung“ ging’s anschließend in den Schlosshof auf die Kunsteisbahn, die extra wegen der Konfirmanden länger als gewohnt offen war. Während einige sich nun auf glatten Kufen versuchten, begnügten sich andere mit dem Genuss von Kinderpunsch. Zurück in der Wintergrüne 2 erreichte schließlich die Schlafplatzsuche ihre kritische Phase. Besonders begehrt waren die Plätze an den Steckdosen zum Handy-Aufladen. Wer jetzt noch keine Lust zum Schlafen hatte, der bastelte, redete oder jagte die „Werwölfe vom Düsterwald“.

Nach einer schlafarmen Nacht kamen die Konfis am Samstagmorgen nur langsam in Schwung. Für die Gottesdienstvorbereitung mussten aber alle wach sein. Zum Gottesdienst in der Schlosskapelle wurden die kunstvoll gestalteten, sehr unterschiedlichen Gottesbilder (von den Konfis bei der vorigen TeenNight in der Weidenhainer Arche hergestellt) präsentiert – von naiver bis abstrakter Darstellung war alles dabei.



Auch wenn an jenem Wochenende die Wände in der Wintergrüne wackelten, war es für alle Beteiligten eine schöne Erfahrung, die gerne eine Fortsetzung erfahren darf.Teilnehmer der TennNight