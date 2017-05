Überraschung ging unter die Haut

Großwig. Gestern Vormittag, pünktlich 10 Uhr, machte sich die Großwigerin wie jeden Tag auf, das nur wenige Quadratmeter große Fleckchen Erde vor ihrem Haus zu hegen und zu pflegen. Dass ganz in der Nähe schon Wolfgang Sarembe wartete, machte sie nicht stutzig. Es kommt häufiger vor, dass der Dreiheider Bürgermeister hier steht. Immerhin stammt er aus Großwig und ist Vorsitzenden des Gemeindekirchenrats des Kirchspiels Süptitz. Und genau zwischen der Großwiger Kirche und Margot Dörings Haus, inmitten zweier Straßen, liegt jenes Blumenareal, dass die Großwiger Seniorin seit nunmehr 2003 wie ihren eigenen Vorgarten pflegt. Auf eigene Kosten kauft sie Blumen, sorgt dafür, dass das Unkraut in Schach gehalten wird und gießt wenn nötig zweimal am Tag.



Dass der Bürgermeister mit seiner großen Hortensie auf dem Arm etwas im Schilde führen musste, hatte Margot Döring spätestens dann erahnt, als neben ihrer Freundin Lisa Weber auch gleich noch die Steppkes der Großwiger Kindertagesstätte an der Rabatte stoppten und wenig später mit zwei Liedern und einem selbstgestalteten Dankeschön-Plakat daherkamen.



Dieses nette Dankeschön ging der Großwiger Seniorin mächtig unter die Haut. Schon einmal hatte sie etwas Ähnliches erlebt: Es war genau in jenem Jahr, als sie die Pflege der kommunalen Blumenrabatte übernahm. Damals aus dem einfachen Grund, weil sie aus ihrem Giebelfenster heraus einen schönen, blumigen Ausblick genießen wollte. Schon damals war es Wolfgang Sarembe, der während des Großwiger Weihnachtsmarktes dieses Engagement mit einem kleinen Geschenk würdigte. Es war eine signierte „goldene“ Hacke, die Margot Döring seit dieser Zeit in der Wohnstube zu stehen hat und über die sich nicht nur die beiden Kinder und vier Enkel sondern mittlerweile auch schon die drei Urenkel freuen.