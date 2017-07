Überraschungsmeister in letzter Sekunde

Fußball. Am 20. August vergangenes Jahres starteten zwölf Teams ins Kreisklasse-Spieljahr 2016/17. Zwei Vereine meldeten dafür das Norwegenmodell an, da das Spielerkontingent im jeweiligem Verein nicht ausreichend vorhanden war. Hierbei wird dann Neun-gegen-Neun gespielt.



Der Dommitzscher SV II sowie der TSV 1862 Schildau II machten von dieser Möglichkeit Gebrauch. Die Meinung über dieses System war bei einzelnen Mannschaften unterschiedlich. Der Trainer vom SV Süptitz II, Steven Pietsch, zum Beispiel gewann diesem System überhaubt nichts ab. „Das ganze Spieljahr ist mein Team auf 11 Spieler eingestellt, bei den ‚Norwegern‘ muss ich wieder umstellen und das gefällt mir nicht. Aber was solls, die anderen Nicht-‚Norweger‘ müssen da auch durch.“



Am Anfang der Serie stand natürlich die große Frage, wer ist der Favorit in der Staffel und wer könnte eventuell aufsteigen? Das meist genannte Team war der damalige Absteiger aus der Kreisliga, der SV Süptitz II, gefolgt von Mügeln/Ablaß II. Mit der Süptitz Reserve sollte man recht behalten, mit den Mügelnern lag man etwas daneben. Auch Merkwitz wurde mit zu den Staffelfavoriten gezählt. Am Ende reichte es auch hier nicht zu Meisterehren. Auch Schmannewitz mit seiner starken Heimkulisse wurde mit zu den Kandidaten für den Staffelsieg genannt, aber man lag auch hier daneben.



Im Mittelfeld der Tabelle sah man die Mannschaften von Belgern II, Dahlen II und Wermsdorf II Luppa. Kobershain, Dommitzsch II, und auch Schirmenitz galten als Streiter um die Rote Laterne. Die Terpitzer, in den vergangenen Spieljahren immer mit an vorderster Tabellenfront, schaften es in der abgelaufenen Spielserie immerhin noch auf den bronzenen Platz. Allerdings signalisierten sie rechtzeitig den Aufstiegsverzicht. Was auch immer ihre Beweggründe waren, dem Terpitzer Anhang hätte eine Kreisliga auch gut getan.



Ein Team, das keiner auf der Agenda hatte, schoss den Vogel ab. Der TSV 1862 Schildau II wurde vom Verein für das Norwegersystem gemeldet. Zu wenig Spieler und nicht leistungsfähig genug um mit den anderen mithalten zu können, war die Argumentation der Leitung. Doch es kam anders als man es dachte. Bis zum sechsten Spieltag lag man zur Überraschung aller an der Tabellenspitze. Dann wurden sie vom Süptitz II abgelöst und fortan lieferten sich diese beiden Mannschaften ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aufgrund von Spielausfällen und Verlegungen hatten die Süptitzer plötzlich elf Punkte Vorsprung, und alles sah nach einem Staffelsieg für die Pietsch-Elf aus. Doch Schildau gewann alle ihre Nachholespiele und pirschte sich Woche für Woche wieder an die Süptitzer heran, die unerwartet hier und da einige Punkte liegen ließen.



Ausgerechnet am letzten Spieltag kam es zum Duell um die Krone. Süptitz in Mügeln und Schildau in Dommitzsch. Erwartungsgemäß gewann Schildau in Dommitzsch mit 6:2, Süptitz brauchte nun den Sieg. Nach dem Abpfiff stand es allerdings nur 1:1 – die Meisterschaft war futsch und am Boden zerstörte Süptitzer mit Trainer Steven Pietsch mussten mit leeren Händen die Heimreise antreten. Die spritzigen Sektflaschen blieben deshalb zu.



Weit weg von diesem Geschehen freute sich ein anderes Team über das Schildauer Resultat in Dommitzsch. Der VfB Kobershain konnte aufgrund des nun besseren Torverhältnisses gegenüber dem Dommitzscher SV die Rote Laterne an die Gänsebrunnenstädter abgeben. Erwähnenswert ist, das es aus der Kreisklasse Ost keinen Aufsteiger gibt. Staffelsieger Schildau II darf nicht, da sie mit dem Norwegensystem spielen, Süptitz hat rechtzeitig ihre Verzichtserklärung abgegeben und die Terpitzer wie schon vermerkt ebenfalls.



Interessant wäre noch für die Statistiker, dass es 621 Treffer zu bestaunen gab. Das wären 4,7 Tore pro Spiel. Christoph Beyler, früherer Torhüter beim SV Süptitz, sattelte zum Stürmer um und holte sich mit 27 Treffern die Krone als Torjäger in der Kreisklasse Ost. Reik Buchmann (23 Treffer) sowie David Koßwig mit 21 Treffern, beide vom FC Terpitz, folgten auf den Plätzen. Die Schiedsrichter zeigten 309 Gelbe Karten, sieben Gelb-Rote sowie vier Rote Karten. Die Kreisklasse legt bis Ende August eine Sommerpause ein, um dann ins Spieljahr 2017/18 zu starten.

Abschlusstabelle: 01. Schildau II 22 71:31 55 02. Süptitz II 22 81:23 54 03. Terpitz 22 73:46 44 04. Wermsdorf II/L. 22 59:35 37 05. Merkwitz 22 61:47 36 06. Schmannewitz 22 53:45 36 07. Mügeln-Ablaß II 22 54:43 35 08. Belgern II 22 49:63 27 09. Dahlen II 22 45:64 22 10. Schirmenitz 22 23:65 14 11. Kobershain 22 27:80 9 12. Dommitzsch II 22 25:79 9