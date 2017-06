Belgern. „Bescheide über Überwachungsgebühr“ waren es, die vielen Anwohnern von Belgern und Ortsteilen in den letzten Tagen mindestens ein Stirnrunzeln ins Gesicht trieben – Schildau und Ortsteile sind durch die Zugehörigkeit zum Abwasserzweckverband Heidelbach nicht betroffen.

Konkret geht es in der Forderung, die von der Stadtverwaltung verschickt wurde, um die Überwachung von Kleinkläranlagen beziehungsweise Sammelgruben. Doch der Punkt, der für viele unverständlich bleibt und verärgerte Reaktionen hervorrief, die in Anrufen in der TZ-Redaktion endeten: Niemals wurden Mitarbeiter der Stadtverwaltung bei der Kontrolle der auf den Grundstücken der betroffenen Anwohner liegenden Kläranlagen gesehen. Diese Aufgabe würden die Firmen übernehmen, die den Aufbau der Anlage geleistet hätten.

Doch, wie Belgern-Schildaus Hauptamtsleiterin Katrin Benndorf bereits im Stadtrat auf Anfrage von Herbert Sigwarth gesagt hatte, handele es sich bei den erhobenen Gebühren um eine Deckung der Kosten zur Überwachung der Überwachung. Denn schließlich müsse jemand überprüfen, ob die Firmen ihre Arbeit auch richtig machen würden.

Zurückzuführen sei dies auf die neue Abwassersatzung, die im letzten Jahr eingeführt und durch den Stadtrat beschlossen wurde, erklärte Bürgermeisterin Eike Petzold später auf TZ-Nachfrage. „Danach müssen alle Kleineinleiter überwacht werden. Das ist ein personeller und auch ein materieller Aufwand“, so die Bürgermeisterin. Die Stadt als Abwasserbesitungspflichtiger – wie es in Beamtendeutsch heißt – müsse Wartungsunterlagen, also Wartungsintervalle und die Einhaltung der Grenzwerte, überprüfen.

Die Kontrolle der regelmäßigen Schlammabfuhr und der Betriebstagebücher gehöre ebenfalls dazu. „Für diese Aufgaben entstehen der Stadt Belgern-Schildau Verwaltungskosten, welche auf den Gebührenschuldner umzulegen sind. Die Überwachungsgebühr für Kleinkläranlagen wird für alle Betreiber von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben erhoben“, so Eike Petzold. Diese Kosten waren bisher in der Kanalbenutzungsgebühr enthalten und wurden allein von den Gebührenzahlern der dezentralen Kanalbenutzungsgebühr getragen, welche für Grundstücke mit Versickerung und abflusslosen Gruben nicht maßgebend ist.

„Im Interesse der Gleichbehandlung und Gebührengerechtigkeit wurden im Rahmen der Gebührenkalkulation 2017 diese Verwaltungskosten aus der Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühr herausgelöst und als separate Leistung kalkuliert.“ In diesem Zuge sind aber auch die Kanalbenutzungsgebühren gesunken.