100 Jahre alte Rohrleitung schwächelt

Ein Leck in einem Abschnitt der Hauptversorgungsleitung hatte am 3. Oktober ab 5.30 Uhr für eine Unterbrechung der Trinkwasserversorgung in den Orten Bennewitz, Beckwitz, Taura und Staupitz gesorgt (TZ berichtete). „Besonders überraschend ist das nicht. Immerhin handelt es sich um eine 100 Jahre alte Graugussleitung, die über einen Kilometer Länge in der Erde liegt “, resümiert Günter Schulz, Leiter Trinkwasser im Abwasserzweckverband Torgau-Westelbien.

Zwei Tage lang dauerten die Reparaturarbeiten. Durch eine Umschiebung war es den Fachleuten jedoch gelungen, den Abnehmern schon nach wenigen Stunden wieder Trinkwasser zur Verfügung zu stellen.

Gerade im Bereich Mehderitzsch hat der AZV im Laufe des vergangenen Jahres bereits erheblich investiert, aber in diese Teilstrecke eben noch nicht. Auch für die nächste Zeit sei dies nicht vorgesehen. Das bestätigte AZV-Chef Uwe Fiukowski: „Wir planen die Sanierungen nach Schadenshäufigkeit. Eine Leitung muss nicht alt sein, um kaputt zu gehen. Wichtig ist, dass sie stabil in der Erde liegt.“ Das sei gerade bei den uralten Rohren oft mehr der Fall als bei jüngeren: „Weil sie noch von Hand verlegt und richtig mit Sand eingepackt worden sind“, begründet er.

Jahrzehnte später, als die Verlegung von Kanalabschnitten in den Orten oft in Eigeninitiative erfolgte, sei dies mit gutem Willen, aber in sehr unterschiedlicher Qualität passiert. „Da haben wir noch viele Problemfälle“, sagt Fiukowski und stellt in Aussicht: „Wir werden den Mehderitzscher Abschnitt nach jetzigen Gegebenheiten nicht für nächstes Jahr, aber mittelfristig in die Planung nehmen.“