1000 Euro für den SV Arzberg

Das hatte in diesem Jahr unter anderem der SV Arzberg geplant. Entsprechend der jeweiligen Mitgliederanzahl treten die Teilnehmer in einer der fünf Kategorien an - mit dem Ziel, unter die ersten 200 Plätze zu gelangen und sich somit die Gewinnsumme zu sichern.

Am 7. November um 12 Uhr endete die diesjährige Aktion. Bis dahin konnte jeder online für seinen Favoriten abstimmen, allerdings nur einmal. Mit 690 Stimmen hat es der Sportverein auf Rang 77 von 2423 in seiner Kategorie geschafft. „Wir haben uns natürlich gefreut, wieder gewonnen zu haben“, verkündet der stellvertretende Vorsitzende Ronny Ferl stolz. Schon zweimal hatte der Sportverein erfolgreich an der Aktion teilgenommen. Daher hatten die Mitglieder bereits Erfahrung im Umgang mit der Stimmengewinnung.

Neben Plakaten wurden vor allem die sozialen Medien mit einbezogen. Trotzdem mussten die Sportler einen Tag vor dem Ende des Votings zittern: „Es war wirklich ein knappes Ergebnis. Am Montag lagen wir noch außerhalb der ersten 200 Plätze.“ Doch letztendlich hat es der Verein geschafft. Das Geld komme nun der Aus- und Fortbildung der Trainer zugute. Der SV Arzberg ist allerdings nicht der einzige Verein aus der Region, der sich bei der Aktion beworben hatte.

So waren auch der Dommitzscher SV Grün-Weiß (Platz 583 von 1701 in seiner Kategorie, 129 Stimmen), die Freiwillige Feuerwehr Süptitz (Platz 857 von 2651, 114 Stimmen), der Förderverein Dorfkirche Lausa (Platz 901 von 2651, 106 Stimmen), der TSV 1862 Schildau (Platz 1400 von 1701, 21 Stimmen), der Feuerwehr- und Sportförderverein Döbrichau (Platz 1632 von 2423, 36 Stimmen), der Heimatverein Wörblitz (Platz 1748 von 1748, 0 Stimmen), der VfB Torgau (Platz 2206 von 2651, 15 Stimmen) sowie der Mahitzschener Feuerwehr-, Kultur- und Sportverein (Platz 2504 von 2651, 2 Stimmen) mit am Start. Auch wenn sie es nicht aufs Treppchen geschafft haben, können sie an kostenlosen Web-Seminaren teilnehmen.