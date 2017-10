1000 Euro für Rekonstruktion der Orgel

Polbitz . Seit nunmehr 20 Jahren lagern die Einzelteile der historischen Müller-Orgel, Baujahr 1841, in der Werkstatt von Orgelbau Bochmann in Kohren-Salis.

Die notwendigen finanziellen Mittel konnten bisher nicht aufgebracht werden. „Mehrmals wurden Förderanträge für die Instandsetzung gestellt, leider erfolglos. Dabei hatte Dr. Horst Hodick, Orgel- und Glockensachverständiger des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen, das Vorhaben ausdrücklich befürwortet, auch die Untere Denkmalschutzbehörde Nordsachsen hat grünes Licht gegeben“, fasst Torsten Freche die Situation zusammen.

Seit Wochenbeginn gibt es neue Hoffnung: Der Förderverein der Kirche zu Polbitz, dessen Vorsitzender Torsten Freche ist, freut sich über eine Spende von 1000 Euro aus dem Zweckerlös der Lotterie PS-Sparen. Den symbolischen Scheck übergaben Silvana Fischer, Filialleiterin der Sparkasse Dommitzsch, und ihre Kollegin Manuela Hagen vor Ort den überglücklichen Polbitzern. „Das ist als Anschubfinanzierung zu verstehen, wir hoffen, dass noch weitere Spenden hinzu kommen“, bekräftigt Silvana Fischer.

Der Förderverein war bereits rührig und hat Anträge auf Zuschüsse an die Untere Denkmalschutzbehörde, an die Sparkassenstiftung der Region Torgau-Oschatz und an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gestellt. „Wir hoffen, dass wir diesmal Erfolg haben, denn die PS-Sparer der Sparkasse verhalfen uns ja zu einem guten Startkapital“, bekundet Torsten Freche und dankt recht herzlich.

Angekündigt sind für die nächsten Tage weitere Spendenübergaben aus dem jährlich ausgeschütteten Zweckertrag der PS-Lotterie. Auch diese kommen Einrichtungen und gemeinnützigen Vereinen der Region zugute.