1400 offene Ausbildungsstellen

Unter dem Motto „#Ausbildung klarmachen“ findet in dieser Woche bundesweit die Woche der Ausbildung statt. Aktuell haben sich rund 1 500 Bewerber bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit in Oschatz gemeldet. Das teilte die Behörde mit. Dem gegenüber stehen über 1 400 offene Ausbildungsstellen, 100 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, heißt es in der Meldung der Arbeitsagentur weiter. Die Zahlen beziehen sich auf den kompletten Agenturbezirk Oschatz, der aus den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen besteht.

Der Anstieg bei den Lehrstellen spiegelt den Bedarf der Unternehmen nach Nachwuchskräften wider, weiß die Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Oschatz, Cordula Hartrampf-Hirschberg. „Ich empfehle allen Jugendlichen, sich rechtzeitig bei der Berufsberatung zu melden. Unsere Berufsberater beraten und unterstützen die Mädchen und Jungen. Sie kennen den regionalen Ausbildungsmarkt, die Ausbildungschancen und die Anforderungen der Unternehmen“, so die Agenturchefin.

Mit den Themen Berufswahl und Lehrstellenvermittlung im Fokus, beteiligt sich die Agentur für Arbeit Oschatz mit verschiedenen Aktivitäten an der Woche der Ausbildung. „Selbst ausbilden, ist der beste Weg, um sich gut ausgebildete Fachkräfte für das Unternehmen zu sichern. Dafür werben wir. Und wir wollen junge Leute für die Berufswelt begeistern“, erklärt Cordula Hartrampf-Hirschberg. Auch Themen wie ausbildungsbegleitende Hilfen zur Unterstützung in der Berufsschule, eine Einstiegsqualifizierung oder eine Assistierte Ausbildung versuchen wir weiter gezielt zu platzieren.“

Auszubildende und Ausbildungsbetriebe zusammenbringen will auch die Azubi-Expo am 3. März im Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Torgau. Von 10 bis 15 Uhr präsentieren sich hier zahlreiche Firmen und Institutionen mit ihren Ausbildungsmöglichkeiten.