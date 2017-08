19 Partien stehen in Runde 1 an

Fussball. Mit der heute und morgen ausgespielten 1. Runde im Wettbewerb um den TZ-Bärenpokal wird das Spieljahr 2017/2018 eingeläutet. Für die Teams ist es die letzte große Standortbestimmung, bevor nächstes Wochenende der scharfe Start erfolgt und an dem es dann wieder um Meisterschaftspunkte geht.

Die Töppen sind gewienert, die Trikots sind gewaschen, duften und liegen neben den Stutzen und Hosen in der Kabine bereit. Die Plätze sind gekreidet und die Rasen haben in den letzten Tagen den üblichen 35-Millimeter-Kurzhaarschnitt bekommen. Es kann also losgehen. Dementsprechend hoch motiviert sind die Spieler nebst ihrer Trainer und Fans. Mal sehen, was geht! Klar wollen alle Mannschaften in die

2. Runde, sonst bräuchten sie heute und morgen gar nicht erst antreten. Zwei Alte-Herren-Teams meldeten ihre Teilnahme an dem prestigeträchtigen Wettbewerb – die Oldies vom FV Bad Düben und vom FSV Wacker Dahlen. Doch Vorsicht vor den „Alten Säcken“, denn die sind zumeist turnschuhfit. Zwei Partien stechen aus den 19 Pokalpaarungen heraus: Kreisklassist VfB Kobershain empfängt morgen zu bester Kaffeezeit den SC Hartenfels 04 aus Torgau. Gab es diese Konstellation überhaupt schon einmal? Zum anderen hat Kreisklasse-Vertreter SV Roland Belgern II mit dem FSV Krostitz II ebenfalls einen Nordsachsenligisten auf dem Platz.

TZ-Bärenpokal 1. Runde, Samstag, 14 Uhr

SV Wölkau II – TSV 1862 Schildau II

TSV Rackwitz – SG Zschortau

FV Bad Düben AH – SpG Wermsdorf II /? Luppa

SV Mügeln-Ablaß 09 II – LSG Löbnitz

SV Pressel – SG ESV Delitzsch II/?SV Spröda

SV Süptitz II – LSV Schirmenitz

SV Naundorf II – SV Traktor Naundorf

Samstag, 15 Uhr:

FSV Wacker Dahlen AH – FC Terpitz

SpG Zschernitz/SV 90 Lissa – FSV Glesien

Sonntag, 14 Uhr

VfB Kobershain – SC Hartenfels Torgau

SV Zwochau II – SpG Strelln/?Schöna/?Röcknitz

SV Battuna Beach`99 – FSV Oschatz

SV Wölkau – LSV Mörtitz

SV Merkwitz – SV Grün-Weiß Selben

SV Naundorf – SV Roland Belgern

SV Roland Belgern II – FSV Krostitz II

FA Dob.-Mockrehna II – SpG SC Hartenfels II/?Elbaue II/?Großtreben abgesagt

SG Pehritzsch – SV Jesewitz

SG Schmannewitz – SpG Zschortau II/Rackwitz II

FSV Wacker Dahlen II – Concordia Schenkenberg II