190 neue Stellen gemeldet

Donnerstag, 1. Juni 2017

PI/seb

Torgau/Nordsachsen. In der Region Torgau waren Ende Mai insgesamt 2206 Menschen arbeitslos gemeldet. Wie die Agentur in Oschatz am Mittwoch mitteilte, waren das 130 weniger als noch im April. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Arbeitslosigkeit zufolge um 268 Personen zurück. Die Arbeitslosenquote lag im Mai bei 9 Prozent (Vorjahr 10,0 Prozent).