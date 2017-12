20 Jahre deutsch-polnische Städtepartnerschaft

Strzegom . Am 11. November 1918 hat Polen nach 123 Jahren der Teilung seine Unabhängigkeit wiedererlangt. Seitdem ist dieser Tag Nationalfeiertag in Polen.

Auch in Torgaus polnischer Partnerstadt Strzegom fanden an diesem Tag zahlreiche Feierlichkeiten statt. Zudem stand der 99. Unabhängigkeitstag unter einem besonderen Stern. „Wir können an diesem Tag auf unsere 20-jährige Städtepartnerschaft zurückblicken“, sagte Strzegoms Bürgermeister Zbigniew Suchyta schon beim Treffen der Partnerstädte Anfang Oktober in Torgau.



Im Rahmen dieses Treffens bekräftigten Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth und ihr polnischer Amtskollege die Absicht, die Partnerschaft zwischen beiden Städten weiter wachsen zu lassen. Vorstellbar sind dabei Schüleraustausch bzw. ein Austausch auf Vereinsebene. Auch die Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren soll ausgebaut werden.



Dazu soll es schon im Februar intensive Gespräche mit Vertretern beider Städte in Strzegom geben. Zuvor ließ Oberbürgermeisterin Romina Barth am 11. November ihre herzlichen Glückwünsche zum Unabhängigkeitstag und 20-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläum übermitteln.

Eine kleine Delegation aus Torgau feierte am 11. November zusammen mit den Strzegomern den 99. Unabhängigkeitstag und das 20-jährige Jubiläum der deutsch-polnischen Städtepartnerschaft.