20 vermisste Kinder wurden schnell gerettet

Arzberg. Am vergangenen Samstagmorgen wurde die idyllische Ruhe Ostelbiens durch laute Sirenen unterbrochen. Diese riefen die Ortsfeuerwehren Arzberg, Blumberg und Nichtewitz auf den Plan.

Der Pieper brachte die Meldung „Großer Brand; Agrargenossenschaft Arzberg; mehrere verletzte Personen“. Zur Unterstützung für diesen Massenanfall an Verletzten rollten aus Richtung Rosenfeld mehr als ein Dutzend Fahrzeuge und Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes durch die Gemeinde Arzberg.

Da keine Rauchwolken und kein Brandgeruch zu vernehmen war, stellte sich schnell heraus, dass es sich um eine Übung handelte. Am zeitigen Morgen trafen sich bereits etwa 30 Kinder der Jugendfeuerwehr Arzberg sowie des Jugendrotkreuz Leipzig auf dem Gelände der Arzberger Agrargenossenschaft. Diese wurden für die Einsatzübung vorbereitet. So entstanden etliche offene Knochenbrüche, blaue Augen und einige Platzwunden – täuschend echt geschminkt natürlich. Die Situation der Übung lautete, dass eine Schulklasse eine Führung auf der Agrargenossenschaft machte und plötzlich ein lauter Knall zu vernehmen war. Kurz darauf stand die Halle in Flammen.

Beim Eintreffen rüsteten sich sofort einige Kameraden mit schwerem Atemschutz aus, um die etwa 20 vermissten Kinder aus der Halle zu retten. Außerhalb des Gefahrenbereiches sorgten etwa 30 ebenso ehrenamtliche Kameraden des DRK für eine schnelle medizinische Notfallversorgung.

Der Aufbau der Wasserversorgung sowie das Retten der Personen ging zügig vonstatten. Eine gelungene Übung, die die Kommunikation unter den Ortswehren verbesserte und ebenso die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz stärkte. „Das war richtig cool und ziemlich echt. Wir wurden sogar mit Rettungswagen abtransportiert!“, äußerten sich die Kinder der Arzberger Jugendfeuerwehr.

„In ein paar Jahren will ich da auch mal in den Rauch gehen und Menschen retten!“, konnte man die Kinder begeistert reden hören.

Ein großes Dankeschön geht hierbei auch an Herrn Brandtner, dem Leiter der Agrargenossenschaft Arzberg, der sein Gelände für diese sehr wichtige Übung zur Verfügung stellte.