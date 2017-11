2018 sinken die Gebühren

Dichtgepackt warteten die Termine. Zuerst war es der TÜV, der für die Kontrollauditierung der 2015 erworbenen Zertifizierung des eingeführten Energiemanagements nach DIN ISO 50001 verantwortlich zeichnet. Danach ging’s für Fiukowski auch schon nach Oschatz zu einem Arbeitstreffen mit Amtskollegen.

Dichtgepackt war am Freitag in der vergangenen Woche auch die Tagesordnung der Verbandsversammlung.

Dass es am Ende nach nur 90 Minuten und zwölf Tagesordnungspunkten für alle Beteiligten schon wieder nach Hause ging, mag überraschend klingen. Zumal es an jenem Morgen in der Verbandszentrale Am Wasserturm um das Geld der Kunden ging. Denn zur Beschlussfassung stand die Gebührenkalkulation für die nächsten Jahre. Derjenige, dem bei diesem Thema jetzt der Angstschweiß auf die Stirne tritt, kann jedoch ganz beruhigt sein. Denn die Verbandsmitglieder verabschiedeten am Freitag für den Bereich Abwasser vielfach Gebührensenkungen. Und dies nicht zu knapp.

Ab dem kommenden Jahr sinkt die Einleitgebühr für Schmutzwasser von derzeit 2 Euro auf 1,55 Euro pro Kubikmeter. Begründung: Der Verband hatte in seiner letzten Kalkulation ein eher düsteres Bild hinsichtlich der Entwicklung der Einwohnerzahl gezeichnet. Gleichsam sei man nach Angabe Fiukowskis von einem weiteren Rückgang des Pro-Kopf-Wasserverbrauchs ausgegangen. Während die Zahl der Verbraucher indes nur geringfügig nach unten tendierte, war beim Pro-Kopf-Verbrauch sogar ein leichtes Plus zu spüren gewesen.

Im Bereich der Grundgebühren Abwasser geht es kontinuierlich weiter, werden für eine durchschnittliche 3-Zimmer-Wohnung wie bisher 2,59 Euro pro Monat fällig. Parallel dazu bleiben die Preise auch für den Bezug von Trinkwasser konstant. „Das zehnte Jahr in Folge“, betonte Fiukowski. Den einzigen Wermutstropfen bei all den guten Zahlen müssen Verbraucher schlucken, die ihr Abwasser dezentral entsorgen lassen. Bei abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen müssen sie spürbare Aufschläge hinnehmen.

Im Falle der Gruben steigt der Preis für die Entsorgung eines Kubikmeters Abwasser von 13,69 Euro auf 20,33 Euro. Die Entsorgung von einem Kubikmeter Klärschlamm aus Kleinkläranlagen wird zum 1. Januar von 75,50 Euro auf 78,21 Euro angehoben.

Bei säumigen Zahlern zieht der Verband, ebenso zum neuen Jahr, die Daumenschrauben an.

Möglich macht dies eine Änderung der Verwaltungskostensatzung. So wird bereits ab der ersten Mahnstufe eine Gebühr von fünf Euro fällig, für eine weitere Mahnstufe dann zehn Euro. Sollten Anschlüsse wegen weiteren Zahlungsverzugs gesperrt und danach wieder in Betrieb genommen werden müssen, sind in beiden Fällen pauschal 50 Euro fällig.