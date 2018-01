2018 wird genauso spannend

Zum Jahreswechsel ist das Silvester-Offroad-Treffen des MSC Dahlen im ADAC für Motorsportfans rund um den Collm seit Jahren ein fester Termin im Kalender. Alles, was Räder hat und Krach macht, war auch am vergangenen Silvestermorgen dort vertreten. Bei einigen Besuchern war allerdings ein kurzes Zögern dabei. „Ich habe heute morgen in den Himmel geschaut und als erstes gedacht, dass ich vielleicht lieber Zuhause bleibe bei dem Regen“, gab Sabine Hinz zu, die sich allerdings dann doch heraus traute und ihre Entscheidung nicht bereute. Bei schönem Wetter kann ja jeder Motorrad fahren.

Die Strecke am Burgberg mit ihren engen Kehren und steilen Auf- und Abfahrten hatte sich durch den ergiebigen Regen in den Morgenstunden in ein wahres Eldorado für Schlamm-Fans verwandelt. Doch davon ließ sich niemand den Spaß verderben.

Zum Jahresabschluss wollten alle noch einmal ihre Maschinen rausholen und das freie Fahren genießen. Den Zuschauern konnte es auch gar nicht richtig kalt werden, denn sie waren vollauf damit beschäftigt, sich im Sekundentakt zu ducken, wenn der aufgewühlte Schlamm der vehement Gas gebenden Fahrer in ihre Richtung spritzte.

Was das Wetter angeht, hatten die Piloten an Silvester in den vergangenen Jahren die volle Bandbreite. Von Frost über Schnee bis hin zu strahlendem Sonnenschein – alles war dabei.

Für den MSC Dahlen ist Silvester stets auch wieder die Gelegenheit, auf das vergangene Jahr zurück zu blicken und sich bei den Fahrern und Zuschauern zu bedanken – und das lohnte sich 2017 so richtig.

Die 24. Ausgabe von „Rund um Dahlen“ ging erfolgreich über die Bühne, dazu die Oldtimerrundfahrt im September und die Sachsenmeisterschaft im Motocross im Oktober. Dann wurde um die Veranstaltung HorseX gezittert, die wegen schlechten Wetters verschoben werden musste und dann doch mit großer Resonanz an den Start ging. Es war ein ereignisreiches Jahr für den Dahlener Verein.

Und 2018 wird nicht weniger aufregend. Am 25. März steht „Rund um Dahlen“ bereits fest im Veranstaltungskalender. Fahrer und Veranstalter hoffen, dass bis dahin der Frühling Einzug gehalten hat. „Ich erinnere mich, dass wir vor ein paar Jahren beim Prolog in Skisachen dastanden und am nächsten Tag das Rennen abgesagt wurde. Das wäre schade“, sagt Frank Schilling.

Die Chance, auf dem Burgberg ausgelassen und ohne Druck das Jahr ausklingen zu lassen, nutzten manche Fahrer gleich mehrmals. Erst mit dem Motorrad und dann noch einmal mit dem Quad. Und die Jüngsten hatten die Gelegenheit, gemeinsam mit den „Großen“ durch die Kurven zu schlittern. Die Atmosphäre war dementsprechend sehr entspannt. Der Silvester-Cross ist in vielen Familien mittlerweile genauso Tradition wie Karpfen und Feuerwerk.