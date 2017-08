222 Millionen Euro für einen Fußballer

Fussball. FC Barcelona verkauft seinen Superstar Neymar (25) für 222 Millionen Euro an den französischen Spitzenklub Paris St-Germain. Eine unvorstellbare Rekordsumme für einen Spielertransfer. Was denken Fußballinsider aus der Region über den Deal?

Sören Wachsmann (Vorsitzender SC Hartenfels Torgau 04): Ich habe gerade mit der Sparkasse telefoniert , leider kann sich Hartenfels nicht am Transferpoker um Neymar beteiligen..... Im Ernst: generell sind solche Summen einfach nur krank. Doch die Charaktere werden schon in den unteren Ligen versaut.

Sven Kaminski (Geschäftsführer Kreissportbund): Bei solchen Summen kann ich nur mit dem Kopf schütteln und finde es übertrieben. Sicherlich sind die Vereine in diesen Ligen wo Paris St. Germain und Barca spielen wirtschaftlichen Zwängen unterlegen, aber das rechtfertig nicht solche Summen in den Ausstiegsklauseln. Diese Summen spiegeln nicht das reale Bild der finanziellen Mittel in der Mehrzahl der gesamten Vereine wieder.

Christian Töpfer (ehem. Trainer SC Hartenfels Torgau 04): Solche Summen sind irrational. Der Wert eines Fußballspielers ist doch mit solchen Summen gar nicht mehr darstellbar und für den einfachen Fan, der sein letztes Geld für die Eintrittskarte zusammenkratzt, nicht mehr nachvollziehbar. Zu der unvorstellbaren Ablösesumme kommt ja noch ein astronomisches Gehalt. Wie erklärt PSG das seinen Fans, diese wahnsinnigen Geldausgaben? Wo führt das noch hin? Diese Entwicklung halte ich für sehr gefährlich für den Fußball. Die UEFA muss sich schnell Gedanken machen, um diesen Gigantismus einzudämmen!

Martin Rössel (Trainer SV Roland Belgern): Naja es war ja nur ’ne Frage der Zeit, wann ein Scheichclub mal eine der hohen festgeschriebenen Ablösesummen zahlt, die für solche Spieler festgesetzt sind. Von daher erschreckt mich das irgendwie nicht... . Ob es für den Spieler sportlich Sinn macht, ist natürlich eine andere Frage. Viel interessanter ist doch jetzt, wie sich dieser Transfer auf den Transfermarkt in den noch ausstehenden vier Wochen auswirkt. Barcelona wird mit dem Batzen Geld mit Sicherheit versuchen, Neymar adäquat zu ersetzen und somit das Spielerkarussel in der Europäischen Elite nochmal richtig in Schwung bringen. Der Wahnsinn hat jetzt erst richtig begonnen!

Thomas Patommel (Trainer FA Doberschütz-Mockrehna): Das ist eine Tendenz die nachdenklich stimmt. Der Transfer-Wahnsinn geht weiter. Wen interessiert noch das financial fairplay? Diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Auch mit Neymar wird PSG kein CL-Sieger werden.

Kevin Kujat (SC Hartenfels Torgau 04/zurzeit in Barcelona): Ich finde, dass dieser Transfer die kompletten Probleme des Fußballs in der Neuzeit abbildet. Erstens: Versprechen und Verträge in seinem Fall wurden erst vor kurzem verlängert und haben nun keine Gültigkeit. Es geht kaum noch um die Identifikation mit dem Verein, der Stadt und den Fans sondern nur noch um Geld. Natürlich muss man sehen, dass Fußballer nur begrenzte Zeit haben, um für ihr Leben auszusorgen. Aber spielt es wirklich eine Rolle, ob ich nun eine Milliarde oder 1,5 Milliarden auf dem Konto hab’. Das muss, glaube ich jeder selbst für sich entscheiden. Zweitens: Solange es Personen und Vereine gibt, die dieses Wettbieten mitmachen, wird es nach oben für Topspieler keine Grenzen geben. Es geht hier um Summen, die schier unvorstellbar sind – für normale Leute zumindest. Aber es ist und bleibt ein Geschäft, und die Nachfrage regelt das Angebot. Ich hätte trotzdem eher gedacht, dass ein englischer Verein diese Grenze überschreitet. In viel kleineren Sphären ist es leider auch so, so auch in unserem lokalen Fußball. Das Team was am meisten gibt und bezahlt, bekommt auch die besten begehrtesten Spieler.