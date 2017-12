24 musikalische Türchen geöffnet

Torgau. Am vergangenen Freitag erlebten die zahlreich erschienenen Besucher des letzten Torgauer Rathauskonzertes eine unterhaltsame Bühnenshow, die in Form eines musikalischen Adventskalenders gestaltet wurde.

Die drei Sängerinnen Henrike Müller-Gräper, Annett Putz und Anja Schumann sowie der Pianist Moritz Töpfer entführten die Gäste in das Reich vorweihnachtlicher und weihnachtlicher Lieder aus aller Welt, bei denen jedoch die englischsprachigen bei Weitem dominierten. Und es zeigte sich mit aller Deutlichkeit, dass letztere im Gegensatz zu den überwiegend besinnlichen deutschen Weihnachtsliedern rhythmisch stark geprägt waren, so dass man sie eher als Tanzlieder hätte bezeichnen können.

Schon beim Betreten des Saales fielen den Konzertbesuchern 24 nummerierte Tüten auf, die scheinbar wahllos im Bühnenraum herumhingen oder auf dem Boden standen. In jeder dieser Tüten befand sich ein Gegenstand, der die Grundlage für das folgende Lied bildete.

Eröffnet wurde der „Adventskalender“ mit dem schwedischen Weihnachtslied „Jul, Jul, Strahlande Jul“. Es folgten deutsche Weisen, zum Beispiel „Ihr Kinderlein kommet“, „Tausend Sterne sind ein Dom“, „Kling, Glöckchen“ in moderner satztechnischer Bearbeitung, amerikanische Songs, wie „Sleigh Ride“, I’d Like To Hitch A Ride“oder „Santa Claus Is Coming To Town“, die zum Mitswingen einluden. Es war außerdem nicht verwunderlich, dass die aus Chemnitz stammenden Künstlerinnen, die sich übrigens auch als Moderatorinnen betätigten, einen musikalischen Abstecher in das Erzgebirge machten, wo ja bekanntlich Weihnachten aufgrund der langen Bergmannstradition ebenfalls als Lichtfest gefeiert wird.

Ja, es wurde sogar zum „Skilaufen“ auf einer Skipiste eingeladen!

Mit einem Potpourri deutscher Lieder zur Weihnacht und dem Song „Merry Christmas To You“ verabschiedeten sich die sympathischen Gesangssolistinnen, die teils schwungvoll, teils besinnlich vom Pianisten begleitet wurden, von ihrem Publikum, welches die einzelnen Programmpunkte mit reichlichem Beifall bedachte. Eine gelungene Adventsshow mit schönen Stimmen und wunderbaren dreistimmigen Gesängen!