3,2 Millionen Euro für Landesgartenschau

Donnerstag, 15. Februar 2018

von unserem Multimedia-Redakteur Sebastian Lindner

Torgau. Sachsens Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, Thomas Schmidt, hat gestern offiziell den Fördermittelbescheid für die Landesgartenschau 2022 in Torgau in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro an Oberbürgermeisterin Romina Barth übergeben.