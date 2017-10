39 klimatisierte Kulturräume fast fertig

Torgau. Das flutscht: Pünktlich können die Rohbauarbeiten an Torgaus künftiger Edelpilzfabrik beendet werden. Nach Angaben des südkoreanischen Bauherrn, der Firma Mushroom Park GmbH, soll es der modernste Betrieb dieser Art in Europa werden, mit einem Investitionsvolumen von 6,6 Millionen Euro allein für den Rohbau

Torgau. Das flutscht: Pünktlich können die Rohbauarbeiten an Torgaus künftiger Edelpilzfabrik beendet werden. Nach Angaben des südkoreanischen Bauherrn, der Firma Mushroom Park GmbH, soll es der modernste Betrieb dieser Art in Europa werden, mit einem Investitionsvolumen von 6,6 Millionen Euro allein für den Rohbau (TZ berichtete). „Nicht nur im Produktionshaus, sondern auch in den beiden Nebengebäuden hat bereits der Innenausbau begonnen. Wir sind voll im Zeitplan“, bekräftigt Bauleiter Florian Wedemeyer.

Seine zufriedene Mimik versteht Donglak Lee, Betriebsleiter und Vertreter der Geschäftsführung, auch ohne Übersetzung. Dann jedoch übernimmt Dolmetscher Jeehoon Seo die weitere Vermittlung des Gespräches. Er übersetzt auch die Fragen der Torgauer Zeitung, die von Donglak Lee Folgendes erfahren hat: „Wir werden im Mai 2018 mit der Produktion starten. Schon in etwa 14 Tagen führen wir erste Gespräche mit Bewerbern, die sich für einen Job in der Mushroom-Park GmbH in Torgau interessieren. Zuallererst werden das Fachkräfte für den Bereich Mechanik/Elektronik sein.“

Die Bewerber für den Produktionsbereich würden etwas später folgen. Im nächsten Satz äußert sich Donglak Lee sehr angetan von der Unterstützung der hiesigen Agentur für Arbeit und der Stadtverwaltung. Er wisse vom großen Interesse für Jobs im Unternehmen und nennt Zahlen: „Von Mai 2018 angefangen werden schrittweise 80 Mitarbeiter eingestellt – am Anfang nicht so viele, weil die Produktion der Kräutersaitlinge in den 39 Kulturräumen erst nach und nach beginnt.“ Ist die Produktion dann voll am Laufen, würden fünf Tonnen Edelpilze pro Tag geerntet und versandt werden. Dazu nutzte das Unternehmen je eine Vertriebskette in Deutschland und in den Niederlanden, um die gesunden Pilze europaweit vermarkten zu können, so Donglak Lee.

Ein Rundgang verdeutlicht den zügigen Baufortschritt: Auf dem 6000 Quadratmeter großen Hallenboden des Produktionsgebäudes ist der Industrie-Estrich bereits aufgebracht und bekommt gerade den letzten Feinschliff. Im zweiten Obergeschoss sind bereits ein Großteil der Wände für die 39 Kulturräume gestellt. Bei Temperaturen zwischen neun und zwölf Grad Celsius und bei 90 Prozent Luftfeuchtigkeit soll hier das geimpfte Kultursubstrat in Glasbehältern optimale Bedingungen für das Wachstum der Pilze haben. Unweit davon befindet sich der Verpackungsbereich, von wo aus die Pilze mittels Lastenaufzug nach unten transportiert werden zum speziell gebauten Auslieferungsdock.

Auf der ersten Etage haben unter anderem die Caféteria und der Sozialtrakt mit Umkleide- und Sanitärräumen für Damen und Herren ihren Platz. Insgesamt umfasst diese Fläche 500 Quadratmeter. Auch das Werkstattgebäude steht für die Stippvisite der TZ offen: Im Obergeschoss werden gerade vier Zimmer als Übernachtungsmöglichkeit und ein Wohn- und Essbereich ausgebaut.

Im Technikgebäude laufen Vorbereitungen zum Einbau der Strom-, Gas- und Wasserzuleitung. „Dahinter wird auch der große Tank für die Sprinkleranlage aufgestellt - mit einem Durchmesser von zehn Metern“, veranschaulicht Florian Wedemeyer.

Bis auf wenige Ausnahmen habe es bisher kaum Verzögerungen bei den Materiallieferungen gegeben. Und: Die Baustelle stellt auch eine Herausforderung für regionale Unternehmen dar. Derzeit sind an verschiedenen Stellen vier Firmen aus Torgau und Umgebung beschäftigt. Dazu zählt auch das Unternehmen von Guido Zimmermann, das Arbeiten im Trockenbau übernommen hat: „Ehrlich gesagt, war ich anfangs etwas skeptisch. Wir hatten zuvor noch nie für so einen großen Auftraggeber gearbeitet. Jetzt sind wir etwa zwei Wochen vor Ort, und es klappt alles prima. Die Verständigung mit der Bauleitung ist toll. So kann man wirklich gut und mit Freude arbeiten“, lobt der Firmanchef.

Info:

Die Agentur für Arbeit unterstützt das Unternehmen Mushroom Park GmbH bei der Personalgewinnung. Einzelne Stellen sind über die Jobbörse der Arbeitsagentur aktuell veröffentlicht. „Unser Arbeitgeberservice vor Ort fungiert in Absprache mit dem Unternehmen als erster Ansprechpartner für Bewerber“, informiert Pressesprecher Volkmar Beier. Bewerbungen sind möglich an: Ludwig-Feuerbach-Straße 10, 04860 Torgau, z. Hd. Herrn Liederwald, per E-Mai: torgau.141-arbeitgeber-service@arbeitsagentur.de. Gut zu wissen: Die TZ führt in der nächsten Woche zu den angebotenen Jobs noch ein Interview mit Volkmar Beier.