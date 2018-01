4,6 Treffer pro Partie

Nach einigen Absagen waren es letztlich noch sechs Teams, welche die Spiele um den Pokal des SC Hartenfels 04 aufnahmen. Somit wurde nach dem System Jeder gegen jeden gespielt. In den 15 Spielen wurden 70 Tore erzielt, was einem Durchschnitt von 4,6 Treffern pro Spiel ergibt. Im letzten Spiel des Turniers standen sich die beiden bis dahin unbesiegte Teams gegenüber. Ein tolles Finalspiel zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und Einheit Kamenz, welches die Kamenzer verdient mit 2:1 gewannen. Die Gastgeber hatten einen schweren Start, steigerten sich im Verlauf des Turniers und gewannen am Ende die Bronzemedaille und hatten den erfolgreichsten Torschützen in ihren Reihen.



Ergebnisse:

Blau-Weiß Leipzig – Schenkenberg 1:4 Torgau – Lok Leipzig 0:4 Kamenz – Glesien 5:0 Schenkenberg – Lok Leipzig 1:4 Blau-Weiß Leipzig – Kamenz 1:7 Glesien – Torgau 2:2 Kamenz – Schenkenberg 5:0 Lok Leipzig – Glesien 3:1 Torgau – Blau-Weiß Leipzig 4:1 Schenkenberg – Glesien 3:1 Kamenz – Torgau 5:3 Blau-Weiß Leipzig – Lok Leipzig 0:2 Torgau – Schenkenberg 4:2 Glesien – Blau-Weiß Leipzig 0:2 Lok Leipzig – Kamenz 1:2



Endstand:

1. SV Eintracht Kamenz 24:5 15 2. 1. FC Lok Leipzig 14:4 12 3. SC Hartenfels Torgau 04 13:14 7 4. SV Concordia Schenkenberg 10:15 6 5. FC BW Leipzig 5:17 3 6. FSV Glesien 4:15 1

Bester Torwart: Jonas Klenzig (Schenkenberg)

Bester Torschütze: Noel Brion (Torgau) - 8 Tore



Torgau: L. König, L. Strauch (1 Tor), D. Bunde, A. Rudolph (1), M. Schlesinger (1), K. Haralampos (1), M. Schmidt (1), N, Brion (8), F. Fröhlich