400 Seiten über Kirche und Staat

Torgau. Gemeinsam mit der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung präsentiert der Förderverein Europa Begegnung am 9. August dessen neues Buch auf Schloss Hartenfels.

Herausgegeben von Dr. Uwe Niedersen trägt der Sammelband mit insgesamt 33 Aufsätzen den Titel „Reformation in Kirche und Staat – Von den Anfängen bis zur Gegenwart“.

Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung hat das Buch in ihren Bestand übernommen und 2 500 Exemplare drucken lassen. Ziel der Publikation sei es, „die Lutherdekade inhaltlich zu bereichern und auch Torgau und die Reformation sowie das hiesige kurfürstliche Residenzschloss als politisches Zentrum in den Blick zu bringen“, erklärt Dr. Uwe Niedersen. Er bezeichnet den Band als „grundlegendes Werk über die Wechselbeziehungen zwischen ,Kirche und Staat‘.“

Die Buchpräsentation beginnt 15 Uhr im Plenarsaal und dauert circa 60 bis 90 Minuten. „Die Landeszentrale hat sich vorgenommen, jedem Teilnehmer an der Präsentation ein Buch-Exemplar kostenlos auszuhändigen“, freut sich der Herausgeber. Insofern ist eine Anmeldung für die Buchpräsentation am 9. August, 15 Uhr, im Plenarsaal von Schloss Hartenfels durchaus sinnvoll. Möglich ist dies unter der Telefonnummer 03421 715647 oder per E-Mail: ostwest@online.de.