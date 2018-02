4000 Jahre alte Spuren lesen

Torgau. In den letzten Jahren haben archäologische Grabungen vor großen Baumaßnahmen in Nordsachsen überraschende Ergebnisse zur späten Jungsteinzeit und frühen Bronzezeit erbracht.



Zwischen Bornitz und Canitz drängten sich frühbronzezeitliche Gräber mit Pfeilspitzen (ca. 2000 v. Chr.) um eine aufwändige Grabanlage der jungsteinzeitlichen Kugelamphorenkultur (um 3000 v. Chr.), bei Mügeln-Paschkowitz und Wermsdorf wurden am Ende der Steinzeit (um 2500 v. Chr.) ungewöhnliche Getreidevorräte in Gruben angelegt und bei Mügeln-Schweta der größte Friedhof der kriegerischen Glockenbecherkultur aus gleicher Zeit entdeckt. Gleich daneben lagen seltene Hausgrundrisse der frühen Bronzezeit. Auch in Liebersee wurden Siedlungsspuren kürzlich aus dieser Zeit entdeckt und selbst die kargen Ackerböden nördlich von Torgau wurden schon von den frühen Bauern der Jungsteinzeit genutzt. Dies belegen Funde aus dem 5. Jahrtausend v. Chr. bei Rosenfeld. „Unsichtbare“ Grabhügel bei Dommitzsch dagegen verraten einen riesigen Bestattungsplatz der jüngeren Bronzezeit (um 1300 v. Chr.). Der Vortrag gibt einen Überblick zu den neuen Funden und ihrer Interpretation.



Der profilierte Wissenschaftler Dr. Wolfgang Ender wohnt seit 1995 in Belgern und ist als Referatsleiter am Landesamt für Archäologie für Nordwestsachsen zuständig. 1960 in Bamberg geboren, hat er Vor- und Frühgeschichte, Ethnologie, Provinzial-Römische Archäologie studiert, in München promoviert und von 1995 bis 2001 die Projektleitung am Gräberfeld Liebersee innegehabt.

Der Vortrag ist öffentlich. Interessenten sind herzlich eingeladen.Presseinfo