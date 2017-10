51 Feuerwehrleute zum Großeinsatz bei Torgau Kuvert in Süptitz

SÜPTITZ/TORGAU. Sirenenalarm gestern gegen 18.15 Uhr in der Gemeinde Dreiheide – 18.10 Uhr Brand bei Torgau Kuvert im Süptitzer Gewerbegebiet.

Gegen 18.20 Uhr trafen die Damen und Herren Feuerwehrleute der Süptitzer Wehr ein, wenige Minuten danach, die der Ortsfeuerwehren von Großwig und Weidenhain. Verstärkung erhielten die Dreiheider wenig später von der Feuerwehr Torgau, die mit Fahrzeugen und 18 Kameraden anrückten. Schlussendlich waren 51 Frauen und Männer, zehn verschiedene Fahrzeuge, zur Brandbekämpfung im Süptitzer Werk, in dem Briefumschläge aller Art gefertigt werden, im Einsatz. Nach einiger Zeit entpuppte sich der „Brand“ als Großübung der Feuerwehr der Gemeinde Dreiheide. Die Kameraden hatten von der Übung nichts gewusst, wie auch die Mitarbeiter von Torgau Kuvert. Die Abläufe der Übung geschahen allesamt in der Annahme eines Ernstfalls. Um 19.38 Uhr konnte Einsatzleiter Tobias Behrens Betriebsleiterin Silke Gosdschick Vollzug melden und erklärte die Übung als erfolgreich und beendet. (Ausführlich in einer der nächsten TZ-Ausgaben)