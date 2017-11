52-Jähriger in Döhlen niedergeschlagen

In Döhlen, Elbaue unweit der Kfz-Werkstatt, kam es am Montag gegen 17.15 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 52-jähriger wurde dabei unvermittelt angegriffen und niedergeschlagen.

Döhlen. In Döhlen, Elbaue unweit der Kfz-Werkstatt, kam es am Montag gegen 17.15 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 52-jähriger wurde dabei unvermittelt angegriffen und niedergeschlagen. Der Geschädigte musste anschließend im Krankenhaus Torgau behandelt werden. Während des Angriffs sollen mehrere Autos am Ereignisort vorbeigefahren sein. Mögliche Zeugen, welche Hinweise zu der genannten Straftat gegeben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Torgau, Telefon 03421 756100, in Verbindung zu setzen.