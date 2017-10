60 Freiwillige ziehen voll mit

Der Gemeinderat Beilrode hat im April 2016 eine Wasserwehrsatzung und im Mai 2016 die entsprechenden Hochwasserdokumente beschlossen. Dazu wurde dann eigens eine neunköpfige Arbeitsgruppe „Wasserwehr“ gegründet. In diesem Jahr fanden bereits mehrere Beratungen unter Leitung von Bürgermeister René Vetter statt, die letzte am 12. September. Ziel ist es, ein gut organisiertes und geschultes Einsatzteam für den Notfall zu haben. Insgesamt gibt es in der Gemeinde rund 60 Personen, die ihre Bereitschaft erklärt haben, in der Wasserwehr tätig zu sein. Geworben wurde dazu auf unterschiedlichste Art und Weise, u.a. auch bei einer Infoveranstaltung am 7. Juli im Sportlerheim Kreischau. Die nächsten Schritte sind schon in Arbeit. Aktuell werden Angebote zur Schulung der Wasserwehr eingeholt. Auch die Aktualisierung des Kartenmaterials und die Ausstattung der Wasserwehr steht im Fokus. „Ich freue mich sehr über das große Engagement in der Arbeitsgruppe und über die Bereitschaft der rund 60 Freiwilligen, hier mitzuarbeiten“, freute sich Bürgermeister René Vetter.