60. Saison des NCC endete mit dem Narrengipfel

Belgern. 60 Jahre Neußener Carneval Club. Definitiv ein Grund zu Feiern. Und die 60. Saison des NCC gipfelte am Wochenende beim Narrengipfel in der Stadthalle Belgern.

„Schon am 11.11. startete die Saison perfekt. Da der Tag auf einen Samstag fiel, hatten wir die Möglichkeit, eine große Marktsause in einem großen Festzelt zu feiern. Wir hatten tolle Abendveranstaltungen im Belgeraner Schützenhaus bei Maik Blume und Oliver Ostermann mit den besten Nummern aus den vergangenen zehn Jahren. Und auch für den Narrengipfel in der Stadthalle Belgern hatten wir etwas besonderes vorbereitet. Denn unsere Fünkchen, die mittleren Funken und die großen Funken traten zum ersten Mal gemeinsam mit einer Tanzeinlage auf die Bühne.

Gerade für Stefanie Lochmann ist dies etwas ganz Besonderes, denn es ist ihre letzte Saison als Funkentrainerin“, sagt NCC-Mitglied Tino Gottsmann. Auch der Vereinsvositzende Frieder Sachse gibt nach der

60. Saison seine Hauptverantwortung ab. Seit 2001 ist er Chef im Verein, der aktuell 137 Mitglieder zählt. So gab es eine Laudatio für „El Presidente“, eine Reise für ein paar Tage in den Spreewald und den Verdienstorden in Gold, der ihm vom Bezirksleiter des Verbandes für Sächsische Carnevalisten, Matthias Gürke, überreicht wurde. Bei 60 Jahren NCC verschob auch Bürgermeisterin Eike Petzold ihren Urlaub, um mit dem Verein zu Feiern. Mit einem Gedicht lobte sie das Engagement und den Einfallsreichtum der Vereinsmitglieder:

„Seit 60 Jahren feiert ihr nun schon den Karneval,

viele Jahre in Neußen und später im Schützenhaus-Saal.

Weil die Besucher immer mehr zu euch strömen,

war eben auch mehr Platz dann von Nöten.

Mit Noten kennt ihr euch auch schon lange aus,

denn ihr könnt nicht nur Karneval, sondern auch Musik unter großem Applaus!

Damit alle so richtig in Stimmung kommen,

heizen eure Heideguggis ein und musizieren versonnen. |...|

Seit weiter eine dufte Truppe mit Humor und viel Spaß

Und wir erheben heute das Glas!

In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß uns Heute

und grüße gerne die lieben Leute

mit Neußen-HELAU!“

Knapp 25 Carneval-Vereine besuchten den Narrengipfel am Wochenende. Auch mit dabei waren die Oschatzer Carnevalisten mit ihrem neusten Vereinsmitglied Christian Kunze. „Also ich fand es persönlich sehr abwechslungsreich und gut organisiert. Wir haben Kontakte zu anderen Vereinen geknüpft und uns auch ein wenig von dem inspirieren lassen, was geboten wurde. Die Mischung zwischen dem klassischen Karneval und modernen Tänzen hat gestimmt. Für mich war es ein gelungener Saisonabschluss, mit so vielen Gleichgesinnten zu feiern und zu tanzen.“ Gleichgesinnte wie der Torgauer Carneval Club: „Es war ein schöner Abend, jedoch war es mehr eine Jubiläumsveranstaltung als ein Narrengipfel. Aufgrund der vielen Programmpunkte, die wirklich sehr gelungen waren, bestanden nur wenig Möglichkeiten zu Tanzen und sich mit den anderen Vereinen zu unterhalten. Der NCC hat sich, was die Dekoration und die Bühnenkonstruktion angeht, sehr viel Mühe gegeben.

Dafür gilt unser höchster Respekt“, sagt Sophie Appelt vom TCC. Viele Geschenke wurden dem NCC überreicht. Durch seine Größe fiel besonders das Geschenk der Beckwitzer ins Auge. Denn sie brachten ein Brot in der Form einer großen 60, dazu ein paar passende Köstlichkeiten, zum Fest mit. „Der Narrengipfel ist immer die Abschlussveranstaltung, die die Saison rund macht und die Vereine zurückblicken lässt. Den Brotzopf haben wir als kleines Dankeschön für den NCC mitgebracht, da auch sie schon oft bei uns zu Gast waren“, sagt Stephanie Schlicke vom Beckwitzer Faschingsclub.

Acht Gastvereine traten beim Narrengipfel im Wettstreit um den besten Act an den Start. Um Haaresbreite gelang den Sitzenrodaern der Sieg mit 23 Punkten. Dicht gefolgt von den Eilenburgern mit 22 Punkten. Auf dem dritten Platz schafften es die Narren aus Bad Düben. Auch im dritten Block – zwischen den einzelnen Blöcken konnte das Tanzbein geschwungen werden – konnten die Gastvereine sechs weitere Programmpunkte präsentieren. Der Abschluss bildete das Flammen- und Männerballett des NCC, sowie ein Auftritt der Heideguggis. „Es war super schön. Sogar noch besser als gedacht. Wir sind sehr zufrieden. Alle Vereinsmitglieder haben mit angepackt. Nur dadurch konnte der Abend so super laufen“, schwärmt Tino Gottsmann.