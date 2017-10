6000 Euro, weil es doch nur Tee war

Torgau. Fortgesetzt wurde im Amtsgericht Torgau die Hauptverhandlung gegen Malermeister Stefan P. (Name von der Redaktion geändert), der am 12. April dieses Jahres um 15.51 Uhr mit einem VW-Transporter in Dahlen bei einer Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei gestoppt wurde, weil er zu schnell unterwegs war. Dabei bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann nach Alkohol roch.



Sie ließen ihn in den Alkomat blasen, was dem Mann angeblich nicht gelang. Ein als Zeuge vor Gericht geladener Polizist sagte in der ersten Hauptverhandlung aus, dass der Angeklagte damals mehrfach beteuerte, nicht in solch ein Gerät blasen zu können. Seine Luft dafür hätte eigentlich reichen müssen, denn Stephan P., 53 Jahre alt, Vater von fünf Kindern, ist nicht krank, sondern absolviert täglich seine Arbeit als Malermeister. Erst der dritte Versuch mit dem dritten Gerät war dann doch erfolgreich: Die Polizisten stellten mit ihrem Alkomat einen Atemalkoholwert von 0,7 mg/l fest. Bei der späteren Blutentnahme im Oschatzer Krankenhaus wurde bei Malermeister Stefan P. gegen 16.50 Uhr eine Blutalkoholkonzentration von 1,33 Promille ermittelt, was zu späteren Anklage wegen Trunkenheit am Steuer führte.



Der Angeklagte behauptete bei der Vernehmung durch die Polizei, dass er während der missglückten Alkoholtests Tee getrunken habe, weil ihm schlecht gewesen sei. Das Getränk habe er in seinem VW-Transporter mitgeführt. Darin sei möglicherweise Rum enthalten gewesen, der zu seiner „Fahne“ und dem Atemalkoholwert von 0,7 mg/l geführt haben könnte. Seiner Rechtanwältin reichte die schriftliche Aussage des Polizisten Peter L. nicht, der die „erfolgreiche“, dritte Atemalkoholmessung vollzogen hatte. Sie beantragte eine Unterbrechung der Hauptverhandlung und deren Fortsetzung mit der Befragung von Polizist Peter L. und dessen Kollegen, der bei der Atemalkoholkontrolle des Angeklagten mit im Auto saß. Sie begründete den Antrag damit, dass der Angeklagte nach seinem Stopp in Dahlen wegen zu hoher Geschwindigkeit im Zeitraum bis zur Blutalkoholbestimmung im Oschatzer Krankenhaus nicht ständig unter Beobachtung durch Polizisten gestanden habe.



Die beiden als Zeugen geladenen Ordnungshüter erklärten in der fortgesetzten Hauptverhandlung eindeutig, dass sie an der Thermoskanne gerochen und dabei keinerlei Alkoholgeruch festgestellt hatten. Und die Möglichkeit, irgendwelche andere Getränke in dieser Zeit zu sich zu nehmen, habe für den Angeklagte in dieser Zeit nicht bestanden.



Der Richter sprach den Angeklagten schuldig wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 50 Euro, gleichbedeutend mit einem Betrag von 6000 Euro. Zu dem erhielt der Malermeister ein Jahr und sechs Monate Fahrerlaubnissperre. In dieser Zeit darf ihm die Fahrerlaubnisbehörde keine neue Fahrerlaubnis erteilen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.



Anmerkung der Redaktion: Wird ein Fahrzeug mit mehr als 1,1 Promille geführt, liegt aufgrund der absoluten Fahruntüchtigkeit eine Trunkenheitsfahrt im Verkehr nach § 316 Strafgesetzbuch (StGB) vor, soweit nicht bereits eine Straftat wegen abstrakter oder konkreter Gefährdung des Straßenverkehrs gegeben ist (§§ 315b, 315c). Konsequenzen sind eine Geldstrafe, drei Punkte in Flensburg und mindestens sechs Monate die Entziehung der Fahrerlaubnis.