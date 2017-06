6375 Quadratmeter abgemäht

Langenreichenbach. Einen sportlichen Wettbewerb der etwas anderen Sorte konnten alle Interessierten am Samstag auf dem Langenreichenbacher Sportplatz bestaunen. Hier wurde am Samstag die 21. Sachsenmeisterschaft im Mähen mit der Sense ausgerichtet.

Eine Fläche von über 6300 Quadratmetern wurde an diesem Tag von den Männern, Frauen und Kindern die nicht nur aus Sachsen nach Langenreichenbach kamen, abgemäht. Gestartet wurde in insgesamt fünf Einzelkategorien sowie zwei Teamkategorien. Das Prozedere war jedoch bei beiden das selbe. Jeweils ein Mäher und ein Zeitgeber platzieren sich auf einer der insgesamt 80 Parzellen, welche im Vorfeld zugelost wurden. Sobald dann der Startschuss gefallen ist mäht der Mäher, wie der Name schon sagt, das hohe Gras ab und das nach Möglichkeit schneller als die anderen Teilnehmer. Im Anschluss wird dann noch die Parzelle genau unter die Lupe genommen, um die Sorgfältigkeit des Mähers zu überprüfen. Hierbei wird auf zwei Dinge geachtet: zum einen wie sauber das Mähgut auf dem Boden liegt und zum anderen darauf, wie gründlich die Parzelle abgemäht wurde. Wird hier ein Mangel festgestellt gibt es für den Mäher Strafsekunden.

Insgesamt 55 Teilnehmer waren zu der Meisterschaft, welche das erste Mal in Langenreichenbach ausgerichtet wurde, erschienen. Den wohl weitesten Weg hatten dabei die Murrtaler Sensenmäher, welche den weiten Weg aus Baden-Württemberg bis nach Sachsen auf sich genommen hatten, um teilzunehmen. Bereits zum 4. Mal waren die Schwaben bei der Sachsenmeisterschaft mit von der Partie und sorgten in diesem Jahr dafür, dass sich die Fahrt auch gelohnt hatte. So holte sich Max Keller beim Wettkampf der Jugendlichen den Sieg und auch im Wettstreit der Mannschaften konnte sich bei den Herren eine Murrtaler Mannschaft durchsetzen.

Bei den Kindern unter 13 Jahren konnte sich der Zwickauer Dustin Hellwig gegen seine Konkurrenten durchsetzen, in der Kategorie Ü60 machte Wilfried Wiesner das Rennen. Bei den Frauen blieb die Trophäe ebenfalls in Sachsen, hier gewann Sandra Schurk, Jana Schmidt, welche zusammen mit ihrem Mann Maik die Meisterschaft in Langenreichenbach organisiert und ausgetragen hatte, ergatterte den 2. Platz. Und bei den Männern konnte sich, sowohl in der normalen als auch in der Königsklasse (120 cm Säge), Raik Hilling an die Spitze mähen, dieser stammt vom Verein der Salbitzer Kümmerlinge. Maik Schmidt belegte den achten Platz.