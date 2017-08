64 Reichsbürger in Nordsachsen

Nordsachsen. Gut jeder elfte in Sachsen lebende sogenannte Reichsbürger hat in Nordsachsen seinen Wohnsitz. Dieses aktuelle Lagebild zeichnet das Landesamt für Verfassungsschutz mit Stichtag vom 30. Juni. Demnach kommen von 718 sächsischen Reichsbürgern oder auch sogenannten Selbstverwaltern 64 aus dem hiesigen Landkreis. Dieser liegt damit im Mittelfeld. Spitzenreiter ist Mittelsachsen, wo 120 Reichsbürger erfasst sind.

Am unteren Ende rangieren Chemnitz mit 17 und der Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit 29. Von den 64 nordsächsischen Reichsbürgern gibt es eine Person mit einer waffenrechtlichen Erlaubnis. Eine Person ist als Rechtsextremist eingestuft. Was Letzteres betrifft sind sachsenweit 67 Reichsbürger dem rechtsextremistischen Spektrum zuzurechnen. Diese sind zu etwa zwei Dritteln dem subkulturellen Spektrum und zu einem Drittel dem organisierten beziehungsweise parteigebundenen Rechtsextremismus zuzuordnen.

Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass sich die Anzahl der Reichsbürger im Freistaat – und somit wohl auch in Nordsachsen – weiter erhöht. Dies resultiere auch aus einer fortwährenden Aufklärung der Szene und dem festgestellten Zulauf zur „Reichsbürger- und Selbstverwalterszene“, heißt es in dem Bericht. Seit dem 1. Dezember 2016 werden Reichsbürger vom Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Der durchschnittliche Reichsbürger in Sachsen ist männlich und etwa 49 Jahre alt. In Nordsachsen gibt es 41 Männer und 23 Frauen die es auf einen Altersdurchschnitt von 50 Jahren bringen.

Die heterogene Szene der „Reichsbürger und Selbstverwalter“ setzt sich aus verschiedenen Einzelpersonen sowie losen Personenzusammenschlüssen zusammen.

Aus unterschiedlichen Motiven und mit unterschiedlichen Begründungen, unter anderem unter Berufung auf das historische Deutsche Reich, verschwörungstheoretische Argumentationsmuster und/oder ein selbst definiertes Naturrecht, lehnt die Szene die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und deren Rechtssystem ab. Sie spricht den demokratisch gewählten Repräsentanten die Legitimation ab oder definiert sich gar in Gänze als außerhalb der Rechtsordnung stehend und ist deshalb bereit, Verstöße gegen die Rechtsordnung zu begehen.

Quelle: Landesamt für Verfassungsschutz