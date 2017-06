76 Leseratten zu Gast in der Bibliothek

Torgau. Die Ferien stehen vor der Tür. Zeit, um sich noch einmal mit ordentlich Lesestoff einzudecken. Und wo geht das besser, als in der Bibliothek? Und genau aus diesem Grund wurde am gestrigen Mittwoch der inzwischen schon zur Tradition gewordene Buchsommer eröffnet.

Die Aktion, welche vom sächsischen Landesverband des Deutschen Bilbiotheksverbandes ausgeht und nun bereits zum 7. Mal in Folge durchgeführt wird, soll in erster Linie der Leseförderung dienen.

Mitmachen können Schüler der 5. bis 7. Klasse, Ziel ist es mindestens drei Bücher innerhalb der Sommerferien zu lesen. Wer dies geschafft hat, ist zur großen Abschlussfeier im August eingeladen. „Die meisten lesen jedoch deutlich mehr“ sagt Simone Mieth, die die Aktion für die Torgauer Stadtbibliothek organisiert hat. „Einmal hatten wir sogar ein Kind dabei, dass 40 Bücher gelesen hatte.“

104 neue Bücher wurden extra wegen des Buchsommers von der Stadtbibliothek angeschafft und innerhalb von Minuten waren die Regal schon wieder leer.

„Mein absoluter Favorit sind die Bücher der Drei Fragezeichen“, erzählt Felix lachend. „Die sind so schön kurz, da ist man schnell fertig“. Sein Freund Lorenz hat sich da einen deutlich dickeren Schmöker ausgesucht: Tom Gates. „Da geht es um einen Jungen in der Schule und um sein Leben und seine Probleme.

Ganz wie im echten Leben“. Gleich drei Bücher hat sich der Junge aus der 5a des Johann-Walter- Gymnasiums ausgesucht und kann es gar nicht abwarten, endlich mit dem Lesen anzufangen. „Wenn ein Buch spannend ist, dann kann es sein, dass ich es an einem Tag durchlese.“ Und so setzte er sich mit seinen Freunden direkt hin und versank in seiner Lektüre.