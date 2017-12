775 gefiederte Prachtkerle zur Dreiländereckschau

Gräfendorf/Herzberg. Nach einjähriger Pause sind alle Freunde des rassigen Federviehs am ersten Januarwochenende wieder eingeladen, in den Herzberger Ortsteil Gräfendorf zu fahren.

Die ortsansässigen Rassegeflügelzüchter präsentieren am 6. und 7. Januar ihre 39. Dreiländereckschau traditionell in der Markthalle des Geflügelhofes Schulte. „Bis zum Anmeldeschluss vor einer Woche wurden 775 Tiere gemeldet, das ist für uns mittlerweile die Grenze des Machbaren. Wir sind über diese Resonanz sehr zufrieden. Von den 70 Züchtern, die sich daran beteiligen, stammen viele auch aus Nordsachsen.

Wir freuen uns über diesen Zuspruch“, lässt Vereinsvorsitzender Reinhard Arandt wissen. Im Vorjahr musste die Schau aufgrund von Seuchenschutzmaßnahmen kurzfristig abgesagt werden. Das war ein harter Schlag nicht nur für die Veranstalter. Ermöglicht doch diese renommierte Schau im Dreiländereck seit nunmehr fast vier Jahrzehnten zahlreiche Begegnungen zwischen Zuchtfreunden aus Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. „2018 sehen wir uns alle wieder. Wir freuen uns auch auf viele interessierte Besucher“, bekräftigt Arandt.

Am Donnerstag, 4. Januar, werden die Tiere angeliefert. Für Freitag sind dann zehn unabhängige Zuchtrichter bestellt, die das Rassevieh bewerten. Den Siegern winken eine Vielzahl von großen Preisen und die begehrten „Gräfendorfer Bänder“. Geöffnet ist die Schau am 6. Januar von 9 bis 18 Uhr und am 7. Januar von 9 bis 16.30 Uhr.