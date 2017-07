80 Schüler machen den Buchsommer zum vollen Erfolg

Torgau. Fünf Wochen läuft der Buchsommer in der Torgauer Stadtbibliothek nun bereits, zweieinhalb sind es noch bis zum Abschluss. Bis zum 10. August haben Kinder und Jugendliche noch die Chance, ihre Leselogbücher zu füllen und in der Bibliothek abzugeben. Einen kleinen Zwischenstand zur Leseaktion lieferte Bibliotheksleiterin Claudia Eilenberger im Gespräch mit der Torgauer Zeitung:



TZ: Wie ist der Buchsommer in den bisherigen fünf Wochen denn gelaufen?

C. Eilenberger: Ausgesprochen gut, das kann man nicht anders sagen. Wir hatten einen guten Start und inzwischen ist die Aktion auch richtig in Fahrt.



Also ist keine Stagnation zu merken?

Nein, genau im Gegenteil. Am Anfang haben die Kinder fleißig die ganzen Bücher ausgeliehen, viele sind dann damit auch in den Urlaub gegangen und jetzt kommt so langsam die Phase, wo sie diese Bücher zurückbringen. Also ist jetzt gerade sehr viel Abfragen und Auswerten angesagt.



Wie viele Bücher wurden denn bisher von den Kindern gelesen?

Das sind inzwischen schon über 200 Stück. Und dabei hat gerade einmal die Hälfte der Teilnehmer ihre Bücher zurückgegeben.



Und was sind so die großen Renner?

Da gibt es so einige. Bei den Mädchen stehen natürlich Pferdebücher ganz hoch im Kurs. Vor allem das Buch Sasha und Meteor und Charlottes Traumpferd.

Die Comic-Romanreihe Tom Gates sowie die Jugendkrimis der Drei ??? sind ebenfalls sehr beliebt. Und natürlich viel aus dem Bereich Fantasy. Hier sind vor allem die Bücher Tuesday und das Jahr ohne Sommer, Broccoli Boy rettet die Welt, Vorsicht! Poltergeist! zu nennen.



Der Startschuss der Veranstaltung fiel gemeinsam mit den Schülern des Johann-Walter-Gymnasiums. Haben sich denn inzwischen auch Schüler der Oberschulen an der Aktion beteiligt?

Ja, aber nicht gerade viele. Es sind insgesamt 80 Jugendliche, die am Buchsommer teilnehmen, davon stammen gerade einmal vier von einer Oberschule, nämlich der in Nordwest.



Und kann man denn auch jetzt noch am Buchsommer teilnehmen?

Ja, das geht. Man kann dafür einfach zu uns in die Bibliothek kommen, sich anmelden und dann bekommt man seinen Clubausweis und sein Leselogbuch. Bis zum 10. August hat man dann Zeit, mindestens drei Bücher auszuleihen und zu lesen, damit man dann zu unserer Abschlussparty eingeladen wird. Diese findet am 23. August statt.