Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war umgehend zur Stelle. Mit Spezialtechnik hoben die Feuerwehrkameraden den Pkw Skoda an, um die Seniorin zu bergen. Nach einer Erstversorgung durch eine Notärztin vor Ort wurde sie zu weiteren Untersuchungen ins Torgauer Kreiskrankenhaus gebracht. Zum Grad der Verletzungen gab es noch keine Informationen. Die Ermittlungen zum Unfalhergang dauern noch an.