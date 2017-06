9a schnitt beim Wettbewerb gut ab

Weiße Hemden, weiße Blusen, weiße T-Shirts und eine weiße Trainingsjacke. Hätte man es nicht besser gewusst, man hätte die 13 Jugendlichen, welche am Mittwochnachmittag am Torgauer Bahnhof auf ihren Zug warteten, glatt für eine sehr junge Hochzeitsgesellschaft halten können.

Doch weit gefehlt, diese Jungs und Mädchen hatten ein anderes Ziel. Sie waren drauf und dran, sich eine ganz besondere Auszeichnung abzuholen.

Doch drehen wir die Zeit einmal um neun Monate zurück, auf September 2016. Ungefähr zu dieser Zeit, als der Sommer langsam auslief und sich die Blätter braun färbten, erhielt die Schulleiterin der Katharina-von-Bora-Oberschule (KVB) eine Nachricht der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig (IHK) mit der Einladung, an der dritten Auflage des Wettbewerbs „Beste Neunte“ teilzunehmen. Alljährlich sind alle Oberschulen der Region Leipzig aufgerufen, sich zu bewerben und sich damit die Chance auf einige wertvolle Preise zu sichern.

Und so tat es auch die Klasse 9a der KVB. Sie bewarben sich in der Kategorie „Gemischte Klasse“, da Real- sowie Hauptschüler gemeinsam in einer Klasse lernen. Bei dem Wettbewerb, an welchem sich die KVB bereits im Jahr 2015 beteiligt hatte, gibt es zwei Bewertungskriterien, nach welchen eine zehnköpfige Jury den Gewinner ermittelt: so geht es zum einen ganz klassisch nach dem Notendurchschnitt der Klasse, zum anderen werden spezielle Projekte bewertet, welche die Schüler innerhalb ihres neunten Schuljahres absolviert haben.

Im Falle der KVB war es die Schülerzeitung sowie ein Beitrag zum Kulturprogramm in Form eines selbstgeschriebenen und selbst gespielten Theaterstückes, welche die Klasse 9a letztendlich qualifizierte und damit die Fahrkarte zur Preisverleihung mit sich brachte. Und damit sind wir wieder in der Gegenwart angekommen, bei der Tour der 13 Jungs und Mädchen in Richtung Leipziger Kongresshalle am Zoo. Dies war jedoch nur die Hälfte der gemischten Klasse, bis auf eine alles Realschüler, da die Hauptschüler aufgrund ihrer momentan laufenden Prüfungen keine Zeit erübrigen konnten.

Als Begleitung war neben der Schulleiterin auch die Klassenlehrerin der 9a, Frau Dr. Meißner, mit von der Partie. War die Euphorie der Schüler auch noch so groß, angekommen in der Kogresshalle hieß es erst einmal warten. Als es dann nach einer guten halben Stunde ab in den Saal ging, war die Spannung unter den Schülern kaum auszuhalten. Zum Glück legte Radio RSA-Moderator Martin Lobst direkt mit dem Programm los. Nachdem die Riesaer Schülerband 5Raumfenster den Gästen, Schülern und Lehrern aus 19 Klassen von 15 Schulen sowie Vertretern des Schulamtes und der Sponsoren ordentlich eingeheizt hatte und IHK-Präsident Kristian Kirpal in einer kurzen Rede den Schülern erläutert hatte, dass man mit der Auslobung dieses Preises dazu motivieren wolle, bessere Noten zu schreiben und sich zu engagieren, ging es auch bereits mit der Preisverleihung los.

Und hier waren tatsächlich die Schüler der KVB die ersten, die von Martin Lobst auf die Bühne gebeten wurden. Mit ihren beiden Projekten sowie einem Klassendurchschnitt von 2,4 hatten sie in der Kategorie „Gemischte Klassen“ den dritten Platz geholt. Das bedeutet 600 Euro für die Klassenkasse. „Was wir mit dem Geld anstellen wollen, haben wir noch nicht entschieden,“ verkündete der der Klassensprecher der 9a, Sernado Sabani „Wenn es aber nach mir geht, dann wird das Geld für einen guten Zweck gespendet.“

Der erste Platz und damit ganze 1200 Euro gingen an die Klasse 9 Irbisse der Nachbarschaftsschule Leipzig. Nachdem noch die Preise in den Kategorien Realschule und Hauptschule verliehen waren, 5Raumfenster einige Songs zum Besten gegeben hatten und die Klassen, die keine Geldpreise gewonnen hatten, einige Sonderpreise überreicht bekommen hatten, war die Festveranstaltung auch schon fast zu Ende. Doch bevor es für die rund 400 anwesenden Schüler wieder nach Hause ging, wartete noch ein stärkendes Buffet auf sie. Mit Chicken Nuggets, Currywurst und Schokoladenkuchen waren die Jugendlichen aus der 9a gut versorgt und bereit für die Heimreise. Abschließend blieb dann Heide Suk nur noch zu sagen: „Ich bin stolz auf meine Jungs und Mädels.“