A-Knaben eröffnen die Hallen-Punktspielsaison des TSV Blau-Weiß

Hockey. Für zwei Nachwuchsmannschaften geht es heute beziehungsweise am morgigen Sonntag bereits um Punkte für die Meisterrunde oder aber Pokalrunde:



Am heutigen Sonnabend bestreiten die Knaben A des TSV Blau-Weiß ihre erste Turnierrunde, für die sie Gastgeber sind. Von 10 bis 13 Uhr gibt es in der Torgauer Sporthalle am Wasserturm einen spannenden 1. Spieltag um die Meisterschaft des Mitteldeutschen Hockey Spielbetriebs (MHSB). Teilnehmer sind der Cöthener HC 02, ESV Dresden, SSC Jena, ATV 1845 Leipzig, Osternienburger HC und TSV Blau-Weiß Torgau.

Ansetzungen Torgau:

10.00 Uhr Torgau – ESV Dresden

11.30 Uhr Torgau – SSC Jena

Die Teams spielen dabei fünf Spieltage, die in Turnierform ausgetragen werden. Mit den teilnehmenden Mannschaften wartet auf die Torgauer eine starke Gegnerschaft.



Am morgigen Sonntag wird von 10 bis 13 Uhr in der Sporthalle am Wasserturm zudem der 1. Spieltag der MHSB-Pokalrunde der Knaben B/Staffel A ausgespielt. Die Teilnehmer sind der Post SV Chemnitz, Freiberger HTC, Post SV Görlitz, HC Niesky 1920 und TSV Blau-Weiß Torgau

Die Ansetzungen der jüngeren Torgauer am morgigen Sonntag:

10.30 Uhr Torgau – Niesky

11.30 Uhr Torgau – Freiberg