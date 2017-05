Ab Juni soll es am Bahnübergang rütteln

Donnerstag, 18. Mai 2017

Nick Leukhardt

Klitzschen. Fünf Monate ist die Verkehrsschau an Klitzschens „Problembahnübergang“ nun her, als verkündet wurde, dass nach der Erneuerung der Asphaltdecke in Klitzschen Rüttelstreifen auf beiden Seiten des Übergangs angebracht werden sollen. Nun sind die Bauarbeiten abgeschlossen, die Streifen lassen jedoch noch auf sich warten. Die TZ sprach über diesen Umstand mit Uwe Schmidt, dem Hauptamtsleiter des Straßenbauamtes: