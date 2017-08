Ab jetzt beginnt der Ernst des Lebens

Über 400 Schüler wurden am 5. August feierlich an den Schulen in der Region Torgau begrüßt. Die TZ war in diesem Jahr bei der Grundschule Belgern zu Besuch:

Belgern. „Für unsere Schule ist heute kein Tag wie jeder andere.“ Mit diesen Worten, die die Leiterin der Belgeraner Grundschule, Simone Richter, in ihrer Ansprache benutzte, traf sie voll ins Schwarze. Denn an diesem Wochenende konnte die Grundschule in der Rolandstadt 41 neue Gesichter begrüßen (Anm. d. R.: Stand 31. Juli). Und auch in allen anderen Grundschulen in und um Torgau fand für viele Kinder ein ganz besonderes Fest statt. Am Samstag begann für sie der Ernst des Lebens.

„Heute übergeben wir den Staffelstab an eine neue Generation. Wir müssen sie darauf vorbereiten, sodass sie die Welt von morgen gestalten.“ In ihrer Ansprache an die werdenden Schulkinder und deren vor Stolz fast platzenden Eltern Simone Richter nicht nur auf die Verantwortung der Kinder ein, welche mit dem Beginn ihrer Schulzeit nun auf sie zukomme. Auch die Schule und die Eltern seien gefragt, die kleinen Schulanfänger zu formen und bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. „Unsere Schule versteht sich als Gemeinschaft zwischen Lehrern, Eltern und Schülern.“

Doch bei all den großen Worten durfte natürlich die Freude und der Spaß an solch einem schönen Tag, der zu alledem auch noch mit wunderschönstem Wetter gesegnet war, nicht fehlen. Der Chor der Grundschule sang einige lustige Lieder, in denen sie die Schulkinder von morgen auf ihren künftigen Alltag vorbereiteten. Lesen, Rechnen und Sport machen waren dabei nur einige Themen, die hier angeführt wurden. Anschließend wurden die frischgebackenen Schüler in ihre Klassenzimmer entlassen, um sich schon einmal ein wenig mit ihren Klassenlehrern und dem Raum, in dem sie einen großen Teil der nächsten vier Jahre verbringen dürfen, vertraut zu machen. Von eben jenen Klassenlehrern wurden sie danach auf den Schulhof geführt, wo bereits die stolzen Eltern warteten.

Und hier folgte, für die meisten Kinder jedenfalls, der wohl schönste Moment des ganzen Tages: die Übergabe der Schultüten. Die mit allerhand Süßigkeiten und Spielzeug prall gefüllten Spitztüten brachten so manche Kinderaugen zum leuchten und sorgten dafür, dass ein jedes der 41 Kinder sich auf seine zukünftige Schullaufbahn freute. Nachdem dann im Anschluss noch ein Gruppenfoto mit all den neuen Schülern gemacht wurde, wurden sie endgültig in die Arme ihrer Mamis, Papis, Opas oder Omas entlassen, die sie voller Stolz drückten, küssten und mit Glückwünschen überhäuften.

Worauf freuen sich die neuen Belgeraner Schüler am meisten?

Mit dem Beginn der schulischen Laufbahn beginnt für die Kinder ein völlig neuer Lebensabschnitt. Dieser bringt für viele große Verantwortung, Druck und auch Anstrengung mit sich. Doch natürlich gibt es auch Dinge, auf die man sich bei der Schule durchaus freuen kann. Die Torgauer Zeitung hat die Neuankömmlinge der Belgeraner Grundschule einmal gefragt, auf was sie sich denn am meisten freuen und was sie später, nach der Schule einmal werden wollen: „Ich möchte später einmal Feuerwehrmann werden“, verkündet der kleine Alexander voller Stolz. Worauf er sich bei der Schule genau freut, kann er allerdings gar nicht so genau sagen. Doch freuen tut er sich definitiv. Bei Lino ist es das Lesen lernen, welches ihn an seinem künftigen Schulalltag besonders reizt. Was er später einmal mit seinem Leben anfangen möchte, da will er sich noch nicht festlegen. „Also ich freue mich auf meine Klassenlehrerin, Frau Beschow“, erzählt die kleine Lotte. Für sie ist ganz klar, sie möchte später einmal Kindergärtnerin werden. Und auch für Jason steht der Berufswunsch bereits fest: er möchte Feuerwehrmann werden. Worauf er sich beim Gedanken an seine Schulzeit genau freut, weiß er noch nicht. „Einfach alles.“