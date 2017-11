Abfischen bei bestem Wetter

Torgau. Fisch, Fisch und noch mehr Fisch. Als die Teichwirtschaft Wermsdorf am Wochenende zu ihrem traditionellen Abfischen an den Großen Teich einlud, drehte sich alles um die schwimmenden Leckerbissen.

Tausende Menschen pilgerten an Deutschlands größten Teich und bestaunten das Prozedere, mit welchem die Mitarbeiter der Teichwirtschaft eine Ladung Fisch nach der anderen aus dem Wasser zogen und für den Verkauf vorbereiteten. „Dieses Jahr haben wir wieder richtiges Glück mit dem Wetter gehabt“, freute sich Georg Stähla, der Eigentümer der Teichwirtschaft. Nachdem im vergangenen Jahr das Abfischen bei Regen und kaltem Wetter stattfinden musste, war es in diesem Jahr mit strahlendem Sonnenschein gesegnet. Das gute Wetter sorgte dafür, dass die Besucher nicht nur kamen, um sich frischen Fisch zu besorgen, sondern auch verweilten und die Atmosphäre am Ufer der Teiches genossen. „Eigentlich fast wie am Sandstrand am Mittelmeer“, scherzt Stähla.

Seit fast 40 Jahren wird das Abfischen am Großen Teich im Jahresrhythmus bereits durchgeführt. Bevor im Winter das Wasser aus dem Teich gelassen werden kann, werden nach Möglichkeit sämtliche Fische aus dem Wasser geholt. Im Frühjahr kommt dann wieder ein neuer Bestand hinein, der bis zum Herbst gedeihen kann. „Im Grunde wie auf einem Feld,“ erklärt der Teichwirtschafts-Besitzer. „Im Frühjahr wird gesät, im Herbst dann geerntet.“ Rund 30 Leute waren am Wochenende im Einsatz, um gemeinsam dafür zu sorgen, dass alles reibungslos ablaufen konnte. Mit einer Ausbeute von knapp 40 Tonnen Fisch konnte Stähla wirklich stolz sein. „Wir hatten Glück, dass es in den vergangenen Wochen nicht so viel geregnet hat. Dadurch führte der Schwarze Graben nicht so viel Wasser und der Wasserstand des Teiches war somit nicht allzu hoch. Das machte es uns leichter, die Fische herauszuholen.“

Doch natürlich waren nicht nur die Veranstalter selbst angetan von dem guten Wetter und der regen Ausbeute. Auch die zahlreichen Fischfreunde, die ihren Weg an diesen beiden sonnigen Tagen zum Großen Teich lenkten, zeigten sich sehr zufrieden. „Es ist jedes Jahr wieder ein wirklich tolles Event,“ schwärmt der Chemnitzer André Hähnel. Trotz der weiten Strecke kommt er jedes Jahr hierher, um beim Abfischen mit dabei zu sein. „Es ist hier einfach landschaftlich so schön und wenn man dann auch noch wie ich ein großer Fischfan ist, dann führt eigentlich kein Weg daran vorbei.“ Auch für Horst Müller, der extra aus Delitzsch nach Torgau gekommen war, hatte sich die Reise definitiv gelohnt. „Ich war bereits im vergangenen Jahr hier, aber da spielte ja das Wetter nicht wirklich mit. Dieses Jahr kann man das Abfischen richtig genießen, ich finde es vor allem beeindruckend, wie die riesigen Massen an Fisch aus dem Wasser geholt werden.“

Neben den normalen Besuchern hatte das Abfischen auch in diesem Jahr einen königlichen Gast. Die 17. sächsische Fischkönigin, Lisa Keil, gab sich die Ehre und schaute am Samstagvormittag vorbei. Auch im vergangenen Jahr war sie schon mit von der Partie, damals allerdings mit Gummistiefeln statt im Spitzenkleid. Fleißig half sie mit, die Fische aus dem Wasser zu holen. „Und heute bin ich hier der Ehrengast. Ein gutes Gefühl.“ Auch sie hat Gefallen am Torgauer Abfischen gefunden. „Es ist zwar etwas kleiner als in Wermsdorf, doch landschaftlich ist es hier wirklich toll.