Abschied voller Respekt und Dankbarkeit

Die Zeitungskarriere des eigentlich aus dem Trossiner Ortsteil Falkenberg stammenden „fl“ begann kurz nach der Wende. Zuvor war das Schulwesen seine Heimat. Nach dem Abi an der EOS Ernst Schneller in Torgau hatte Frank Lehmann den Lehrerberuf ergriffen, unterrichtete Russisch und Geografie und leitete eine Zeit lang sogar die Juri-Gagarin-Oberschule in Belgern. Schon seit der „Penne“ kannte er Thomas Stöber und hatte auch während seiner Zeit im Schulwesen immer mal wieder Kontakt zum damaligen Lokalredakteur der LVZ, der später großen Anteil an der Gründung des Neuen Torgauer Kreisblatts haben sollte.

Von Stöber ließ sich Frank Lehmann denn auch für ein neues Projekt der lokalen Zeitungsmacher werben und stieg als Redakteur beim Zeitungsableger des NTK in Oschatz ein. Von dort aus wechselte er sehr bald ins Mutterhaus nach Torgau und konnte an der Elbe seine ganze Ortskenntnis spielen lassen, zudem sein Wissen über Menschen und Zusammenhänge in der Stadt.

Am 3. April 1992 stand sein Name erstmals im Impressum des NTK. Als eine der großen Stärken Lehmanns stellte sich die Flexibilität heraus. Themen, die er scheute gab es nicht, viele Jahre unterstützte er zudem die Sportberichterstattung. Neben der Torgauer Kommunalpolitik kristallisierten sich im Laufe der Jahre allerdings einige Themenbereiche, in die er besonders viel Engagement investierte. So berichtete er intensiv über die Entwicklung des Torgauer Glas-Standorts und begleitete den Wiederaufstieg des Gestüts in Graditz.

Persönlich engagierte er sich für den Torgauer Elbe Day und zur Berufung wurde schließlich der Kampf für eine bessere ärztliche Versorgung in Torgau und Umgebung. Kassenärztliche Vereinigung, Sozialministerium in Dresden – wenn Frank Lehmann dort anrief, stieg der Druck. Redaktionsintern wird seither gerne auch von Dr. Lehmann gesprochen. Denn auch zu den medizinischen Einrichtungen pflegt Frank Lehmann einen intensive Kontakt, den er dazu nutzte, die Herausforderungen in diesem Bereich zu thematisieren.

Den letzten Schritt in seiner beruflichen Entwicklung ging „fl“ mit der Übernahme der redaktionellen Verantwortung für PR- und Sonderthemen der Torgauer Zeitung und der Übernahme des Kulturressorts. Verlässlichkeit und Gründlichkeit, zwei seiner Kardinaltugenden, konnte er in diesen Bereichen besonders gut einbringen. Mit #Zukunft_hier! setzte er erst vor ein paar Wochen sein letztes großes Projekt um.

Ganz loslassen vom Schreiben wird aber auch ein ruhestehender Frank Lehmann aller Voraussicht nach nicht. So wird er sein Steckenpferd Gesundheitswesen weiter reiten und unter anderem den Kentmann-Kurier, den die TZ-Mediengruppe herausgibt, weiter redaktionell betreuen. Den Kollegen, nicht nur in der Redaktion wird er freilich fehlen. Und das nicht nur wegen der Hilfestellung bei Arzt- und Kräuterteeauswahl. Nein, mit Frank Lehmann verlässt ein nie versiegender Quell an Informationen und Zusammenhängen rund um Torgau das Team.

Erfahrungswerte aus mehr als zwei Jahrezehnten Lokaljournalismus stehen nun nicht mehr täglich zur „Verfügung“ und es geht nicht zuletzt der stellvertretende Chefredakteur der Torgauer Zeitung von Bord, einer, der sich nie aufdrängte, aber seinen ganz wichtigen Teil zum Gelingen der Heimatzeitung beigetragen hat. Für das alles gebührt ihm der Dank der gesamten Belegschaft der TZ-Mediengruppe. Alles Gute, Frank!