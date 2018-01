Abschied vom Weihnachtsbaum

Torgau. Die A.TO GmbH wird am Samstag, dem 13. Januar, wieder Weihnachtsbäume entgeltfrei entsorgen.

Torgau. Die A.TO GmbH wird am Samstag, dem 13. Januar, wieder Weihnachtsbäume entgeltfrei entsorgen. Dafür gibt es im Stadtgebiet sechs Standorte für das Pressfahrzeug, die zwischen 8 und 12.30 Uhr nacheinander für jeweils eine halbe Stunde angefahren werden. Das sind: Kohlmeisenweg/Parkplatz, Zinnaer Straße/gegenüber Sparkasse, Röhrweg/Ecke Strandbadweg, Süptitzer Weg/Ecke Naundorfer Straße, Rosa-Luxemburg-Platz und Promenade. Darüber hinaus werden am 13. Januar in zwölf Orten/Städten im Altkreis Annahmestellen eröffnet.