Abubakarow glänzte bei seinem Debüt

Boxen. Mit zwei Boxern startete das Team „Profiboxen Torgau“ bei der unlängst ausgetragenen Altenburger Benefiz-Boxnacht und besetzte zwei der insgesamt 16 Kämpfe. Arsen Abubakarow vertrat die Torgauer Farben im Jugend-Kampf bis 75 Kilogramm und Alexander Roo im Schwergewicht der Männer. Roo bestritt nach langer Ringabstinenz seinen ersten Kampf und machte in den ersten beiden Runden soweit alles richtig.



In der Schlussrunde ließ er sich jedoch von seinem Gegner, Toni Rindert (Halberstadt) in die Ecke drängen und kassierte einige Schläge, woraufhin der Ringrichter den Kampf abbrach und den Halberstädter zum TKO-Sieger erklärte. Eine starke Leistung lieferte A. Abubakarow ab. Der Rohdiamant des Torgauer Teams boxte stark, technisch sauber und forderte seinem Gegner, Nico Banaczek (Sin City Leipzig), alles ab und gewann schlussendlich einstimmig.