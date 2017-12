Adelwitz ist immer einen Start wert

Geschafft! Das diesjährige Adventsturnier des Adelwitzer RFV Rittergut ist ad acta gelegt. Die Siegerschleifen und Präsente sind an die Frauen und wenigen Männer gebracht. Für die Mitglieder des Adelwitzer Reit- und Fahrvereins um Vereinschefin Ines Burghardt können sich nun zurück lehnen und die Adventszeit genießen.

Die Vorbereitungen auf das diesjährige Adventsturnier waren aufregend, auch wenn die Adelwitzer inzwischen über eine gute Routine verfügen, denn manches mal kommt es anders als man denkt. Das kleine aber feine Hallenturnier lockte am vergangenen Samstag wieder die Reiterschaft aus befreundeten Vereinen in das beschauliche Örtchen vor den Toren Arzbergs. Sechs Prüfungen im Dressur- und Springreiten boten die Adelwitzer an. Das Angebot wurde ganz gut angenommen. Bewertet wurden die Teilnehmer auch in diesem Jahr von den Richtern Edith Bieck und Klaus Buschmann.

Am unterhaltsamsten und spannensten war der Jump-and-Ride-Wettbewerb um den „Großer Preis von Adelwitz“, bei dem ein Team aus zwei Startern bestehend, die den Wettkampf gemeinsam bestritten. Der erste Partner musste zu Fuß mit einer Gerte als Staffelstab einen Parcours durchrennen und übergab nach Abschluss seines Laufes die Gerte an seinen Partner. Der rannte mit seinem Pferd an der Hand durch die Halle, musste an einem bestimmten Punkt aufsteigen und einen mit Sand gefüllten Kegel von A nach B tragen. Zur sportlichen Aufgabe kam noch die Aufgabe, dass sich die Teams kostümiert präsentieren. Dabei hatte jedes Team ein Thema umzusetzen. Es war lustig und spannend. Mit 13 Teams war dieser Wettkampf der mit den meisten Startern. Letztlich setzte sich das Team „Bruchpiloten“ mit Hendrik Burghardt und Astrid Flohrer vom gastgebenden Verein durch. In der Mittagspause präsentierte die Adelwitzer Voltigiergruppe ihr Können. Die jungen Mädchen und der eine Junge erhielten viel Applaus für ihre Darbietung.

ERGEBNISSE

Kleiner Dressurwettbewerb Aufgabe A8: 1. Julia Lutterbach Vis a Vis, 2. Jenny Stodolka Sowelas, 3. Melanie Graß Rodolith (alle RFV Rittergut Adelwitz); – Einfacher Reiterwettbewerb 1. Abt. Schritt-Trab: 1. Villö Meynhaert Venus (Adelwitz), 2. Clara Schulte Betty (Privatstarterin), 3. Alicia Seifert Bea (RV Züllsdorf) – 2. Abt. Schritt-Trab-Galopp: 1. Pia Abendrot Isabell (Privatstarterin), 2. Sophie Winkler Farina (Adelwitz), 3. Virginia Ulke Endor (RV Brottewitz); – Großer Dressurwettbewerb Aufgabe A6/1: 1. Melanie Graß Rodolith, 2. Julia Lutterbach Skip, 3. Jenny Stodolka Sowelas (alle Adelwitz); – Springwettbewerb E: 1. Julia Lutterbach Skip, 2. Dietmar Heinrich Blacky (beide Adelwitz), 3. Sina Albrecht Maggi (RV Taura); – „Großer Preis von Adelwitz“ Teamwettbewerb: 1. Team „Bruchpiloten mit Astrid Flohrer/Hendrik Burghardt Rodolith (RV Adelwitz), 2. Team „Die schwarzen Reiter“ mit Stefanie Richter/Sandra Stamm Skabea (RV Brottewitz), 3. Natalie Burghardt/Johannes Ender „Fußball“ Rodolith (RV Adelwitz), Von der Führzügelklasse liegen der TZ keine Ergebnisse vor