Adelwitzer rocken das Dressur-Viereck

Pferdesport. Die erfolgreiche Trainingsarbeit der Mitglieder des Reitvereins Rittergut Adelwitz zeigt immer wieder erstaunliche Ergebnisse. Es sind nicht nur die langjährig erfahrenen Reiter, die immer wieder erfolgreich sind, sondern auch die Jugendreiter sammelten Siege und Platzierungen in der Dressur.

Vereinschefin Ines Burghardt, die auch in diesem Jahr wieder einige M-Dressuren gewonnen hat, begann mit ihrem erfolgreichen Dressur-Crack Rodolith in der Schweren Klasse zu reiten und verpasste nur knapp eine Platzierung. Das lässt für nächstes Jahr schon Einiges erahnen. Christiane Giese, Melanie Grass und Juliane Lutterbach gelangen Siege und Platzierungen in A- und L-Wettbewerben, Elisa Franke und Natalie Burghardt in L- und M-Dressuren.

Natalie Burghardt nahm auch an der Juniorenmeisterschaft der Dressur Sachsens erfolgreich teil. Wenn man sich die Mühe des Vergleichens macht, fällt auf, dass im Vergleich zum vorigen Jahr alle Reiter eine Schwierigkeitsklasse höher reiten und erfolgreich sind. Das gelingt nur bei regelmäßigem Training von Reiter und Pferd und einem guten Trainer. Hier tragen die Mühen von Reiterhofchef Wolfram Hoh, Vereinschefin Ines Burghardt und Vereinsmitglied Dietmar Heinrich reiche Früchte.

Und was macht man, wenn man gerade nicht in Adelwitz reitet, sondern studiert? Man geht unter die Studentenreiter und hat dort mindestens genauso spannende Wettkämpfe und Erfolge.

So getan hat es Hendrik Burghardt, der zurzeit in Halle Landwirtschaft studiert. Die Studentenreiter vieler Hochschulen nehmen regelmäßig an Dressur- und Springwettkämpfen teil, oft mit Veranstaltungen in verschiedenen Städten. Die Pferde stellt der gastgebende Hochschulsportverein. Die Reiter müssen an einem Wettkampftag mit fremden Pferden Aufgaben mit steigendem Schwierigkeitsgrad reiten. Es beginnt mit einer A-Dressur oder einem A-Springen und endet auf M-Niveau. Respekt, wer so weit kommt. Hendrik Burghardt und seine Studentenreiter organisierten auch in Halle solch einen Wettbewerb, es kamen dazu auch zwei Pferde aus Adelwitz zum Einsatz.

Und auch über die Voltigiergruppe aus Adelwitz gibt es einige Worte zu verlieren: Die Gruppe hat sich im letzten Jahr deutlich verjüngt, ältere Kinder sind ausgeschieden, neue sind hinzugekommen, so dass zurzeit vor allem 5-8-jährige Kinder trainieren. Auch ein neues Voltigierpferd musste eingearbeitet werden. Die erst 6-jährige Farina ist ein hoffnungsvolles Voltigierpferd am Anfang ihrer Ausbildung. Deshalb wurden in diesem Jahr „nur“ Aufgaben in Schritt geübt, was auch für die junge Voltigierkinder passend war. Im Winter wollen sich Trainer und Kinder nun an Aufgaben im Galopp herantasten. Eine schöne Aufgabe, zu der wir allen viel Erfolg wünschen.

Adventsturnier 2017

Bei dem traditionsreichen Adventsturnier des RFV Rittergut Adelwitz am 2. Dezember können sich Besucher und alle Interessierten ab 9 Uhr (Reithalle) vom Können der Nachwuchsreiter und -voltigierer überzeugen, witzige Show-Einlagen genießen und vom Kaffee- und Kuchenbuffet naschen. Jeder ist willkommen.