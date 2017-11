Advent in den Höfen lockt am Samstag

Belgern. Am 2. Dezember feiern die Belgeraner erneut den Advent in den Höfen. Über den Stand der Vorbereitungen und Parkmöglichkeiten in der für den Verkehr gesperrten Innenstadt sprach die Torgauer Zeitung am Wochenende mit Barbara Köpke von der Interessengemeinschaft Oschatzer Tor.



TZ: Frau Köpke, wie groß ist bei Ihnen das Lampenfieber?

Barbara Köpke: Ich würde es weniger Lampenfieber nennen. Vielmehr gehen mir ständig Gedanken durch den Kopf, irgendetwas vergessen zu haben.

Das Programm steht, die Parkfrage ist geklärt. Was soll da vergessen worden sein?

Ich hoffe nichts. Aber die Bedenken kann man eben nicht so einfach beiseite schieben.



Stichwort Programm: Der Belgeraner Tüftler Rainer Becker soll sich etwas Besonderes ausgedacht haben. Was denn?

Er präsentiert erstmalig ein Dampfmobil und wird damit von 14 bis 15.30 Uhr Fahrten für die Kinder in der Pfarrstraße anbieten.



Die wird, wie alle anderen Straßen in der Innenstadt, ab 11 Uhr gesperrt sein. Wo können Besucher parken?

Parkplätze finden unsere Gäste an der Stadthalle in der Mühlberger Strasse, am ehemaligen Norma in der Oschatzer Straße, der alten Mittelschule, dem Sportplatz am Döhnerpark und in den Straßen außerhalb der Innenstadt.



Im Gespräch war eine längere Fährverbindung in jenem Tag...

Besucher, welche die Überfahrt mit der Elbfähre nutzen, können die Parkmöglichkeit am Elbufer auf Belgeraner Seite und den Elbberg einseitig stadteinwärts bis zum Parkplatz Grundschule nutzen. Die Fähre gewährleistet Überfahrten bis 21 Uhr. Deswegen freuen wir uns auch auf viele Ostelbier.