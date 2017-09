AfD bei Jugend zweitstärkste Kraft

Nordsachsen. All diejenigen, die jedoch noch keine 18 Jahre alt sind, durften bereits am vergangenen Freitag ihr Kreuz machen. An diesem Tag fand nämlich in ganz Deutschland die U18-Bundestagswahl statt.



Insgesamt 1645 Wahllokale waren in der gesamten Bundesrepublik an diesem Freitag geöffnet und luden zum Wählen ein. In Sachsen waren es insgesamt 164, in Nordsachsen immerhin noch zwölf Stück. Der Altkreis Torgau konnte jedoch kein einziges dieser Wahllokale vorweisen, da der Schülertreff in Beilrode, welcher sonst als U18-Wahllokal fungierte, momentan eine Umstrukturierung durchläuft.



Laut Heiner Schröder, dem Projektmanager der sächsischen U18-Wahl, waren es insgesamt 1927 Kinder und Jugendliche, die in Nordsachsen abstimmten. Bei ihnen war die CDU mit 24,18 Prozent die stärkste Kraft, dahinter direkt die AfD mit 18,01 Prozent. Knapp dahinter landete die SPD mit 17,36 Prozentpunkten. Sachsenweit traten insgesamt 13 716 Minderjährige den Gang zur Wahlurne an, was laut Schröder eine Wahlbeteiligung von 2,24 Prozent sei. Bei der Hauptwählergruppe, den 14- bis 17-Jährigen, sei diese jedoch deutlich höher, bei rund 10 Prozent.