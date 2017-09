Agentur für Arbeit stellt Zahlen für August vor

Oschatz/Torgau. In der Region Torgau ist die Arbeitslosigkeit im August um 24 Personen bzw. 1,1 Prozent zurückgegangen. Wie die Agentur für Arbeit am Donnerstag weiterhin mitteilte, waren Ende August insgesamt 2 147 Personen in der Region Torgau arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Arbeitslosigkeit um 239 Personen bzw. 10 Prozent zurück. Die Arbeitslosenquote nahm im August um 0,1 Prozentpunkte auf 8,8 Prozent ab (Vorjahr 9,7 Prozent).



135 Frauen und Männer konnten im August ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer neuen Beschäftigung beenden. Insgesamt 114 Personen mussten sich im gleichen Zeitraum nach einem Beschäftigungsende arbeitslos melden. 120 neue Stellen meldeten die Unternehmen im August dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Agentur und Jobcenter Nordsachsen zur Besetzung. Der Großteil entfiel auf die Zeitarbeit (35 Stellen), das verarbeitende Gewerbe (17) und den Handel (13).



Der Trend besteht auch im Agenturbezirk, zu dem neben Nordsachsen auch der Landkreis Leipzig gehört. Erstmals sank die Zahl der Arbeitslosen hier auf unter 16 000. „Nach dem Ferienende hatte es wieder mehr Bewegung am Arbeitsmarkt gegeben, beispielsweise durch mehr Arbeitsaufnahmen und durch den Ausbildungsbeginn“, erklärte Agenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg in ihrer aktuellen Arbeitsmarkteinschätzung. So ist nach dem deutlichen Juli-Zuwachs die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen im aktuellen Monat wieder stärker zurückgegangen. „Nach unseren Erfahrungen rechnen wir auch in den beiden kommend



Auf einem anhaltend hohen Niveau bewegt sich seit Monaten der Stellenmarkt. „Auch im siebten Monat in Folge lag der monatliche Stellenzugang bei über 1 000 Stellen. Der Stellenbestand am Monatsende überschritt erstmals die Marke von 4 000. Die Nachfrage der Unternehmen ist damit weiter ungebrochen.“ Die Arbeitslosenquote nahm im August um 0,2 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent ab. Vor einem Jahr verzeichnete der Agenturbezirk eine Arbeitslosenquote von 7,1 Prozent.

Christine Westphal, Geschäftsführerin des Jobcenter Nordsachsen, erklärt: „Noch nie waren so viele Menschen beschäftigt wie zur Zeit. Wenn Arbeitskräfte knapp werden, sollten Arbeitgeber verstärkt auch in Ausbildung investieren. Sie können jungen Menschen mit ihren Ausbildungsangeboten eine gute berufliche Zukunft bieten und ihren Fachkräftebedarf sichern.“



Im Landkreis Nordsachsen ist die Arbeitslosigkeit im August um 124 Personen bzw. 1,5 Prozent auf 8011 Personen zurückgegangen. Das ist der niedrigste Stand seit Anfang der 1990er Jahre. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Arbeitslosigkeit insgesamt um 638 Personen bzw. 7,4 Prozent zurück.