Agentur: Arbeitslosigkeit geht auch 2018 weiter zurück

Das schätzt die Agentur für Arbeit Oschatz ein, deren Bezirk sich aus den beiden Landkreisen zusammensetzt. „Das Jahr 2017 war für den regionalen Arbeitsmarkt ein gutes Jahr. Wie 2016 gab es auch 2017 ein sattes Wachstum der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Die Arbeitslosigkeit erreichte im vergangenen Jahr ihren bisherigen Tiefstand. Davon profitierten vermehrt langzeitarbeitslose Menschen“, so die Oschatzer Arbeitsagenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg in ihrer Jahresbetrachtung.

Nach den jüngsten Auswertungen, die die Agentur jetzt veröffentlichte, nahm die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen im ersten und zweiten Quartal 2017 gegenüber den Vorjahresquartalen jeweils um über 2 000 Arbeitsplätze beziehungsweise 1,5 Prozent zu. Wachstumsschwerpunkte lagen unter anderem im Sozialwesen, in der Logistik, im Bereich Erziehung/Unterricht, im Gesundheitswesen und im verarbeitenden Gewerbe.

Im Jahresdurchschnitt 2017 ging die Arbeitslosigkeit um 1.714 Personen bzw. 9,4 Prozent auf 16.434 Personen zurück. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote lag im vergangenen Jahr bei 6,8 Prozent (Vorjahr 7,5 Prozent). „Im gesamten Jahresverlauf gab es am regionalen Arbeitsmarkt deutlich weniger Arbeitslosmeldungen und vermehrt Stellenzugänge“, zog Cordula Hartrampf-Hirschberg Bilanz. „Die Betriebe halten ihr Personal. Gleichzeitig sind sie auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. So nahm die Zahl der Stellenmeldungen in der Jahressumme 2017 um rund elf Prozent zu.“

Für das Jahr 2018 rechnet die Agenturchefin mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit, der voraussichtlich etwas moderater ausfallen wird, sowie mit einer Fortsetzung des Beschäftigungsaufbaus. „Die konjunkturellen Rahmenbedingungen sind nach wie vor gut. Wir wollen weiter helfen, Menschen und Arbeit zusammenzubringen, insbesondere um mehr Teilhabechancen für Menschen mit Behinderung, ohne Berufsabschluss bzw. niedrigem Schulabschluss zu schaffen und Zuwanderer bzw. Flüchtlinge in den regionalen Arbeitsmarkt zu integrieren.“

Das Jobcenter Nordsachsen schätzt 2017 ebenfalls als ein gutes Jahr ein. Im Dezember 2017 betreute die Behörde 5 411 arbeitslose Personen, davon 3 182 Lang- zeitarbeitslose, was einen Rückgang in dieser Personengruppe um 12,6 Prozent zum Vorjahr bedeutet. Insbesondere dieser Personenkreis profitiert von der anhaltenden positiven Arbeitsmarktsituation. Christine Westphal, Geschäftsführerin des Jobcenter Nordsachsen, erklärt: „Wir gehen davon aus, dass der Aufschwung am Arbeitsmarkt weiter anhält. Wichtig ist uns eine individuelle Betreuung, besonders der langzeitarbeitslosen Kundinnen und Kunden und deren Familien, damit auch sie eine Chance auf dem Ar- beitsmarkt haben.“ Mit neuen Projekten, wie zum Beispiel dem Förderprogramm „Tandem“ des Landes Sachsen zur intensiven Unterstützung der gesamten Familie soll dies gelingen.